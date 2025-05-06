Bahçelievler'de Hıdırellez coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, ilçede coşkuyla kutlandı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Hıdırellez etkinliği programı düzenledi. Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte geleneklere uygun olarak dilek ağacına kağıtlar asıldı ve Hıdırellez ateşi yakıldı. Başkan Bahadır da vatandaşlarla birlikte ateşten atladı ardından dilek tuttu. Katılımcılar müzikler eşliğinde eğlenerek baharın gelişini karşıladı. Etkinlik boyunca yöresel ikramlar sunuldu, çocuklara özel gösteriler ve halk oyunları sergilendi. Bahçelievler'de Hıdırellez, birlik ve kardeşlik havasında kutlandı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nde birlik içerisindeyiz"

Etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Bahadır, "Bizim bakış açımız, Allah'ın yarattığı insanı ayırmıyoruz. Mezhep olarak, din olarak, ırk olarak, siyasi düşünce olarak ayırmıyoruz. Siyasi bir düşünce ile hareket etmiyoruz. Burada arkadaşlarımızı oy düşüncesiyle hiç değerlendirmiyoruz. Biz her insanın rengi farklı da olsa, çekik gözlü de olsa biz herkesin eşit olduğu ve barış ortamında yaşamasını istiyoruz. Yaşadığımız zulümler var. Filistin'de, Suriye'de nerede neler var. Biz hamdolsun ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'nde birlik içerisindeyiz. Bu birliğimizi kaybetmememiz lazım olduğuna en çok inananlardan birisiyim" dedi.

"Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu bir gün"

Başkan Bahadır konuşmasının devamında Hıdırellez'in anlam ve önemine de değinerek, "Bugün Hıdırellez. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu bir gün. Beraber olduğu bir gün. Hızır Aleyhisselam karada, İlyas Aleyhisselam da denizde insanların yardımcısı oluyor" dedi.