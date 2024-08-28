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Bahçelievler'de sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı

İSTANBUL - Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ilçe belediye ekipleri su basan evlerden yağmur suyunu tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Asmadalı Sokak'ta bulunan bazı evleri su bastı. Bodrum katında yaşayan vatandaşların evleri sular içinde kalırken, eşyaları ise kullanılamaz hale geldi. İlk olarak vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine su basan evlere sevk edilen belediye ekipleri tahliye çalışmalarını yürütmeye başladı. Yağmur suyunu tahliye çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Sağanak yağışın ardından evini su basan Pınar Sosor, "Yağmurda evi su bastı. Engelli çocuğum var. Gidecek hiç bir yerim yok. Ne beyaz eşyam, ne mobilyam kaldı. 3 çocukla kötü durumdayım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her yağmur yağdığında bunu çekiyorum. Yetkilerden yardım etmelerini istiyorum. Koltuk takımları, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, halılarım, yatak odam ve çocuk odası ıslandı" dedi.

"Evi kovalarla boşaltıyoruz"

Mağdur olduğunu dile getiren Hediye Ertan ise, "Birden bire eve su dolmaya başladı. Her sene aynı sorunu yaşıyoruz. Evin içine yerin altından su geliyor. Karşıdaki inşaattan dolayı rögarda tıkanmış. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, dayanamıyorum artık. Komşularım geliyor evi kovalarla boşaltıyoruz" şeklinde konuştu.

"10 dakikalık yağmurda bütün sokağa su doldu"

Komşularının evlerini su bastığını söyleyen Mehmet Şahin ise, "10 dakikalık yağmurda bütün sokağa su doldu. Bodrum katlarına sular taştı. Komşularımız çok mağdur. Evleri su bastı ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Bizim komşumuzun dairesi de çok kötü" ifadelerini kullandı.