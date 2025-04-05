Bahçelievler'de Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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Bahçelievler'de Yoğun Sis Etkili

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İstanbul Bahçelievler'de sabah saatlerinde sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı.

05.04.2025 10:57
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Bahçelievler'de sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Trafikte seyir halindeki araçlar ise sis altında görüntülendi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis, bazı ilçelerde yoğun şekilde görülürken bazı ilçelerde ise hafif şekilde etkili oldu. Bahçelievler'de trafikte seyir halinde olan araçlarda sis altında görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler'de Yoğun Sis Etkili - Son Dakika

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