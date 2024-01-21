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Bakan Göktaş: "(Alper Gezeravcı) Gençlerimize ilham olacak" - Son Dakika
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Bakan Göktaş: "(Alper Gezeravcı) Gençlerimize ilham olacak"

Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesinin gençlere ilham olacağını belirtti. Şampiyonada 3 bin çocuğun yer aldığı ve satrancın gelecekte parlak bir geleceğin başlangıcı olacağını vurguladı.

Bakan Göktaş: "(Alper Gezeravcı) Gençlerimize ilham olacak"
21.01.2024 - 20:20,
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Bakan Göktaş: "(Alper Gezeravcı) Gençlerimize ilham olacak"

2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde başladı

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Milli Uzay Programı kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Bu heyecanı ve mutluluğu yaşamamıza vesile olan astronotumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi gelişme, inanıyorum ki sizler için de bir örnek teşkil edecek. Böylesine büyük bir adım ülkemize yön verecek, siz gençlerimize ilham olacaktır" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bir otelde düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı. Turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "81 ilimizden 3 bin çocuğumuzu misafir eden Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonlarından biri olan bu şampiyona, bu bakımdan da bizim için gurur verici bir etkinlik. 'Kale Gibi Gelecek' ve 'Sevgi Evleri' projelerimizle bu sporla tanışan çocuklarımızın da satranç tahtasında verecekleri mücadele, eminim birçoğu için parlak bir geleceğin başlangıcı olacaktır. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda satranç sporuyla ilgilenen 137 lisanslı ve 1 milli sporcu çocuğumuz yer alıyor" dedi.

"Yalnızca büyük rüyaların ve iddiaların sahibi olan kişiler geleceğe emin adımlarla yürüyebilirler"

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda her geçen gün yeni bir başarıya imza atan çocuklarla gurur duyduklarını ifaden eden Bakan Göktaş, "Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek siz kıymetli gençlerimiz için büyük bir fırsat olacağına yürekten inanıyorum. Çok eski zamanlardan beri oynanan satranç, zeka ve sanatın buluştuğu önemli bir strateji oyunudur. Yalnızca büyük rüyaların ve iddiaların sahibi olan kişiler geleceğe emin adımlarla yürüyebilirler. Bu anlamda bugün sizleri bir araya getiren satrancın düşünce yapınıza ve zihinlerinize sağladığı avantajlarla rüyalarınızı, hedeflerinizi gerçekleştirmenize vesile olacağına inanıyorum "diye konuştu.

"Şanlı bayrağımızı sizler fezada dalgalandıracaksınız"

Bakan Göktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"19 Ocak'ta Türkiye Yüzyılı damgasını vuracak çok gurur verici bir gelişmeyi hep birlikte yaşadık. Milli Uzay Programı kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Bu heyecanı ve mutluluğu yaşamamıza vesile olan astronotumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi gelişme, inanıyorum ki sizler için de bir örnek teşkil edecek. Böylesine büyük bir adım, ülkemize yön verecek siz gençlerimize ilham olacaktır. Şanlı bayrağımızı bugün Alper Gezeravcı, gelecekte ise sizler fezada dalgalandıracaksınız. Aşkla, şevkle ve coşkuyla kendinizi geliştirdiğiniz bu yolculukta Türkiye Yüzyılı'nı karar verme ve analitik düşünce becerileri gelişmiş siz gençlerimizle inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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