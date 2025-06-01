Bakan Güler: Savunma Sanayi Gelişiyor - Son Dakika
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Bakan Güler: Savunma Sanayi Gelişiyor

01.06.2025 00:45
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Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendine yeterli hale geldiğini vurguladı.

Bakan Güler: "Geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

"Dünyada kendi pilotlarını, hatta müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz"

"Gök Vatanımızı azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz"

"Hava Kuvvetlerimizin büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İnsansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 114'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve beraberindeki personeli kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Güler, Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 114'üncü yıl dönümü kutlayarak, "Hava Kuvvetlerimizin bugün ulaştığı mümtaz seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası arenada etkin roller üstlendiğine dikkati çeken Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte, Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla faaliyetlerini gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimiz; semalarımızın korunmasından, terörle mücadele harekatlarına, yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinden uluslararası görevlere kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir" şeklinde konuştu.

"Dünyada kendi pilotlarını, hatta müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz"

Türk Hava Kuvvetleri'nin modern teknolojiye dayalı harp araç gereçleri, yüksek eğitimli ve nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki konumuyla iftihar duyduğunu belirten Bakan Güler "Dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz. Sizlerin şahsında bizlere bu gururu yaşatan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Gök Vatanımızı azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Krizlerin, çatışmaların ve savaşların yaşandığı günümüzde, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak amacıyla kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz ederken, personelimizi de en iyi şekilde eğiterek Gök Vatanımızı azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Kara ve deniz platformlarında olduğu gibi hava sistemlerimizi de güçlendirip geliştirmek için birçok önemli ve kritik projeyi tamamladık, pek çoğunu da hayata geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Zira günümüz ve geleceğin harp ortamında hava gücünün ne denli ehemmiyetli olduğu ortadadır."

"Geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz"

Savunma sanayinde gelinen noktayı işaret eden Bakan Güler, "İnsansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Güler açıklamasına şöyle devam etti:

"Nitekim; Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız 'HÜRKUŞ', Jet eğitim uçağımız 'HÜRJET', Genel maksat helikopterimiz 'GÖKBEY' ile Savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyenin önemli bir aşaması olan 5'inci nesil ilk yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir. Yakın zamanda İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşması da ülkemizin bu alandaki gelişimini açıkça ortaya koymaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin bu güzide ürününün, dost ve müttefik ülkeler tarafından hava unsurlarının eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınması bizler için ayrı bir motivasyon olmuştur."

"Hava Kuvvetlerimizin büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum"

"İçinde bulunduğumuz kaotik ortam, özellikle hava savunma sistemi ve gelişmiş hava araçlarına sahip olmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir" açıklamasının bulunan Bakan Güler, "Bu hassas süreçte ülkemizin kazanımlarını artırmak, semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz bir şekilde korumak için kahraman ordumuzu ve Hava Kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Hava Kuvvetlerimizin de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Güler: Savunma Sanayi Gelişiyor - Son Dakika

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