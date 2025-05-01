Bakan Işıkhan 1 Mayıs'ın ilk dakikalarında işçilerle bir araya geldi

ANKARA - Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ilk dakikalarında görevi başındaki işçileri ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ilk dakikalarında işleri başında bulunan emekçilerle buluştu. Altındağ Belediye'si Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, burada işçilerle sohbet ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan 1 Mayıs'ı bir protokol günü olarak değil, işçiler ve emekçiler ile kutladıklarını belirtti. 1 Mayıs'ın 2009 yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlandığını sözlerine ekledi.

Bakan Işıkhan buradaki ziyaretinin ardından Altındağ İlçesinde bulunan Pazar yerini ziyaret etti, burada temizlik işçileri ile buluştu.

Pursaklar ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Bakan Işıkhan, bir benzin istasyonunu, nöbetçi eczaneyi ve taksi durağını ziyaret ederek, günün ilk saatinde mesaisi başında olan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı.