Bakan Kurum'dan İklim Finansmanı Uyarısı

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Bakan Kurum'dan İklim Finansmanı Tepkisi: 'Destek sunacak ülkeler yanan eve bardakla su döküyor"

"Bugün Sıfır Atık, Küresel Bir Çevre Hareketine Dönüşmüştür"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizi ile mücadelede finansal destek sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Finansal destekleri sunacak olan ülkeler adeta yanan bir eve, bardakla su dökmektedir. İnanın, iklim finansmanı meselesi adil bir seviyeye ulaşmadıkça; bu yangın daha da büyüyecektir" dedi. Sıfır Atık Projesi'nin artık küresel bir çevre hareketine dönüştüğüne işaret eden Bakan Kurum, "Konuşmama başlayalı geçen 10 dakikada dünyamızda, toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştu, 370 ton atık okyanuslara karıştı, 20 deniz kuşu ve 2 kaplumbağa maalesef öldü. Sıfır Atık Hareketi, insanlığı bu küresel israf uçurumundan kurtarmanın önemli bir adımıdır" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl 8'incisi düzenlenen "TRT World Forum" programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumuna katıldı. Ana teması "iklim" ve "enerji" olan forumda konuşan Bakan "doğa ve "insan" uyumuna dikkat çekerek, "İnsanlık, doğayı bir hammadde değil, kardeş olarak görmeli; doğanın efendisi değil, hizmetkarı olduğunu artık anlamalıdır. İnsanlık, bunu anladığı nispette başarıya ulaşabilir, iklim krizini durdurabilecek gücü ortaya çıkarabilir. Biz Türkiye olarak, her politika ve eylemimizde bu şuurla hareket ediyoruz. Tüm dünyaya bir kez daha, Cumhurbaşkanımızın insanlığa sunduğu 'adil gelecek vizyonunu' ifade etmekten şeref duyuyoruz. Doğasıyla, çevresiyle, ekonomisiyle, insan haklarına saygısıyla daha adil bir dünya mümkündür ve bu adil dünya bir gün mutlaka kurulacaktır" şeklinde konuştu.

" Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun anahtarlarını teslim edeceğiz"

Türkiye'nin, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu işaret eden Bakan Kurum, forumda, Türkiye'nin iklim ve enerji konusunda yaptığı çalışmaları anlattı: Enerji sektörü, sera gazlarının yüzde 70'inden fazlasından sorumludur. Ülkemizde, geçtiğimiz 10 yıllık süreçte yenilenebilir enerji kapasitemizi 2 katına çıkardık. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 kat daha arttıracağız. Emisyonların yaklaşık üçte ikisi şehirlerde gerçekleşiyor. Bu nedenle ulaştırma ve yapılaşma konularında yenilikçi çözümler üretiyoruz. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilimizde, 453 bin ev ve işyerimizin yapımını, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli uygulamalarla inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

10 Dakikada 20 Deniz Kuşu ve 2 Kaplumbağa Ölüyor

Sıfır Atık Hareketi kapsamında önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Sıfır Atık'ın önemini daha iyi anlayabilmemiz için, çarpıcı bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmama başlayalı 10 dakika oldu. 10 dakikada dünyamızda, 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. 370 ton atık okyanuslara karıştı. 20 deniz kuşu ve 2 kaplumbağa maalesef öldü, 77 hektar ormanlık alan yok olmuştur. ve en acısı da şu geçen 10 dakika içinde çöpe attığımız 25 bin ton gıdayla, 2.2 milyon Gazzeli kardeşimizin 1 haftalık gıda ihtiyacını çöpe atmış olmamızdır" dedi.

"Sıfır atık küresel israf uçurumundan kurtulmada önemli bir adım"

Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık'ın bu acı tabloyu durdurmanın tek yolu olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Sıfır Atık Hareketi, insanlığı bu küresel israf uçurumundan kurtarmanın önemli bir adımıdır. Bugün Sıfır Atık, küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Türkiye, 193 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmuş, toplam 60 milyon ton atığı geri kazanmış, tam 498 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçmiştir" diye konuştu.

"7 bölgemizde, sıfır atık pilot ilçelerimizi belirleyeceğiz"

Bakan Murat Kurum, önümüzdeki yıl devreye alınacak Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili de "7 bölgemizde, Sıfır Atık pilot ilçelerimizi belirleyeceğiz. Depozito Yönetim Sistemimizin kurulumunu, 2025 yılı sonuna kadar yapacak, ülke genelinde uygulamaya geçeceğiz" açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, İklim Kanunu'nun da bu yıl bitmeden Meclis'ten geçip yasalaşmasını beklediklerini dile getirdi.

"Finansal destek meselesi süratle çözülmelidir"

Bakan Kurum, konuşmasında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı ile ilgili de şunları söyledi: Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin, en yoksul yüzde 66'lık kesimden daha fazla karbon salımına neden olduğu bir ortamda, bu adaletsizliğin devam etmemesi gerektiğini tüm dünyaya ilettik. Şayet insanlık, doğanın yeniden kendisini toparlamasını istiyorsa o zaman finansal destek meselesi süratle çözülmelidir, herkes verdiği sözü acilen yerine getirmelidir. Şu andaki iklim finansı düzeyi, dünyanın karşılaştığı sorunun büyüklüğü düşünüldüğünde çok gerilerdedir. Yani finansal destekleri sunacak olan ülkeler adeta yanan bir eve, bardakla su dökmektedir. ve inanın, iklim finansmanı meselesi adil bir seviyeye ulaşmadıkça; bu yangın daha da büyüyecektir. Umuyorum ki COP29 toplantısındaki 'Bakü İklim Birliği Paktı' kararları hızla uygulanır ve ortak evimiz dünyamızı hızlıca iyileştirebiliriz.

"Türkiye Filistinli kardeşlerine en çok yardım yapan ülkedir"

Bakan Murat Kurum, konuşmasının sonunda Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Tüm Türkiye, adil bir dünya, Filistin'in özgürlüğü için, Filistinli kardeşlerimizin gür sesi olmaya devam ediyor. Bakın çok net söylüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti İsrail'le ilişkisini tamamen dondurmuş ve tüm dünya ülkelerine baktığınızda Filistinli kardeşlerine en çok yardım yapan ülkedir. Bu kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.