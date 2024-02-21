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Bakan Şimşek Kayseri OSB'de 'İstişare Toplantısı'na katıldı

KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri'de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstişare Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri ziyaretlerine ilk olarak Kayseri Valiliği ile başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Şimşek, daha sonrasında Kayseri OSB'de düzenlenen İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Şimşek ile birlikte düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim kurulu ve oda başkanları tarafından karşılanan Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet, başkanlık makamında ağırlandı.

Daha sonra konferans salonunda düzenlenen İstişare Toplantısı, basına kapalı şekilde devam etti.