Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü zamlarıyla ilgili açıklama: "2022 yılı Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu" - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü zamlarıyla ilgili açıklama: "2022 yılı Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu"

Bakan Uraloğlu\'ndan otoyol ve köprü zamlarıyla ilgili açıklama: "2022 yılı Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı Malazgirt Zaferi 953'üncü yıl etkinlikleri basın toplantısında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamla ilgili gelen soruyu cevapladı. Bakan Uraloğlu zamla ilgili, '2022'deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu' dedi.

16.08.2024 15:00
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Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü zamlarıyla ilgili açıklama: "2022 yılı Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı Malazgirt Zaferi 953'üncü yıl etkinlikleri basın toplantısında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamla ilgili gelen soruyu cevapladı. Bakan Uraloğlu zamla ilgili, "2022'deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu" dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek 8'inci 1071 Malazgirt Zaferi Anma etkinliklerinin tanıtım toplantısı, Okçular Vakfı'nda düzenlendi. Gerçekleştirilen basın toplantısına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Toplantıda konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bin yıl önce başlayan Anadolu'da vatan olma hikayemizi bugün aynı ruhla, Malazgirt ruhuyla yaşıyor ve hissediyor olmak hepimizin için büyük bir onur. 8.'sini düzenliyoruz ve yine her yıl olduğu gibi bu yılda hem bir anma hem de bir zaferi kutlama şeklinde olacak. Özellikle Okçular Vakfı olarak geleneksel sporlar başta olmak üzere bir spor etkinliği bir kültür etkinliği olarak 23 Ağustos'ta etkinliklerimiz başlayacak. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın hitaplarıyla etkinlikler nihayete ermiş olacak" dedi.

"Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren çok önemli bir zaferdir"

Malazgirt Zaferi etkinlikleri ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Anadolu topraklarını aziz milletimize edebi yurt haline getiren Malazgirt zaferinin 953'üncü yıl dönümü gerçekleştirilecek olan Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 anma etkinlikleri vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Bu etkinliği programlayan Okçular Vakfı'mıza ayrıyeten teşekkür ediyorum. 1071 Sultan Alparslan liderliğinde şanlı Türk ordusunun 4 katı büyüklüğündeki Bizans ordusunu yenmesiyle Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Türk yurdu haline getiren çok önemli bir zaferdir. Bu anlamda gerek 1071'de gerek oradan buraya kadar vatanımızın, milletimizin bekası için mücadele etmiş ve şehit düşmüş olanlara Rabbimden rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu zaferin tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması çok önem taşıyor"

Bu zaferin tanıtılmasının çok önem taşıdığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Malazgirt Zaferi'nin tarihine binaen Okçular Vakfı'nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde son 7 yıldır düzenlediği etkinliklerin kapsamı farklı boyutlara ulaştı ve güçlü bir şekle geldi. Okçular Vakfı'na bu anlamda teşekkür ediyoruz. Özellikle Malazgirt Zaferi'nin anılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen bu etkinlikler çevre illerden gelen vatandaşlarımızın katılımıyla da çok güçlü bir hale geldi. Özellikle bu zaferin tanıtılması, anlatılması gençlere, gelecek kuşaklara aktarılması çok çok önem taşıyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu otoyol ve köprü zammıyla ilgili soruyu cevapladı

Tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularının alınması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyollara gelen zamla ilgili soruyu cevapladı. Bakan Uraloğlu yapılan zamla ilgili, "2022'deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü zamlarıyla ilgili açıklama: '2022 yılı Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu' - Son Dakika

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