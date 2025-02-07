Bakan Yardımcısı Macit: Meslek Liselerine Yönlendirme Önemli - Son Dakika
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Genel

Bakan Yardımcısı Macit: Meslek Liselerine Yönlendirme Önemli

Bakan Yardımcısı Macit, meslek liselerindeki algının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

07.02.2025 23:12
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Bakan Yardımcısı Macit: "Meslek liselerindeki algıyı değiştirip daha fazla insanı yönlendirmemiz gerekiyor"

Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı düzenlendi

KAYSERİ - Kayseri'de Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında düzenlenen Sektörel İş Birliği Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit; "Meslek liselerindeki algıyı değiştirip daha fazla insanı yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında, Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit'in katılımıyla Sektörel İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve davetliler katıldı. Toplantı da konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit; eğitim sistemlerinin dünyada bireyin okulda olduğu sürede maksimum bilgi verme üzerine kurulu olduğunu söyleyerek; "Ancak bugün ki dünyada hepimiz bilgiye farklı alanlarda erişebiliyoruz. Artık bilgiye sahip olmak değil, var olan bilgiyle becerimizi maksimumu elde edebilme sistemimiz var. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Eğer bir meslek lisesinde doğru bir hami var ise, doğru bir sektör buluşması varsa, doğru bir sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmişse, velilerin çocuklarını oraya gönderme oranları artıyor. Oradaki çocukların mezun olduktan sonra doğru yerde istihdam edilme oranları artıyor. Kayseri'de bizim için kritik. Hem sanayi başkenti hem de ekonomi için bir başkent. Öğrenci, üniversite için başkent. Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz diye konuşmak istiyoruz" dedi.

"Meslek liselerindeki algıyı değiştirip daha fazla insanı yönlendirmemiz gerekiyor"

Meslek liselerinin önemine değinen Macit; "Son dönemde politika belgemiz var. Strateji Bütçe Başkanlığımız bize sadece makine için 5 milyarın üzerinde bütçe ayırdı. SEUP kapsamında 60 milyon avronun üzerinde bütçemiz var. Bunu yaparken de sanayinin dinamikleri ile doğru makine ekipmanlarla doğru hamiliklerle buluşsun istiyoruz. Sektörün dinamiklerini en iyi sizler biliyorsunuz. Sizlerin de bu süreçlerde yer almasını talep ediyoruz. Biz en iyi okulları yaparız, en iyi makine ekipmanlarla donatırız, devletimiz güçlü. Eğitim bütçede 22 yıldır ilk sırada geliyor. Müthiş adımlar attık. 650 binden fazla akıllı tahtamız var. Her sınıfta internetimiz, akıllı tahtamız var. Meslek liselerinde hep beraber algıyı da değiştirip daha fazla insanı da oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Bu da hepimize düşen bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

"Kayseri, tarih boyunca ticaretin ve sanayinin merkezi olmuş"

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, Kayseri'nin üretim gücüyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını kaydederek; "Kayseri mesleki eğitim konusunda da büyük bir potansiyele sahiptir. Bu şehrin girişimci ruhu, mesleki eğitimin güçlendirilmesiyle daha da ileriye taşınabilir. Sanayi ve ticaret alanında güçlü bir altyapıya sahip olan Kayseri'de mesleki eğitim, şehrin ekonomik kalkınmasını destekleyen en önemli dinamiklerden biri olmalıdır, olacaktır. Mesleki eğitim, bir ülkenin ekonomik büyüklüğü ve kalkınmasının en temel unsurlarından biridir. Bir toplumun refah seviyesini yükselten en önemli gücün, iyi eğitilmiş ve donanımlı insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu noktada mesleki ve teknik eğitim, sadece bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmakla kalmamakta, aynı zamanda sanayi ve hizmet sektörlerine de nitelikli işgücü sağlayarak ekonomiye can suyu olmaktadır.

Mesleki eğitimin daha etkin ve verimli hale gelmesi için sektörle iş birliğini daha da güçlendirmemiz gerekmektedir. Çünkü biliyoruz ki, sektörlerin ihtiyacına uygun yetkinliklerle donatılmış bireyler, iş gücü piyasasında daha hızlı ve etkili bir şekilde yer bulmaktadır. Bu anlamda iş dünyasının, sanayi temsilcilerinin ve eğitim kurumlarının sürekli bir diyalog içerisinde olmaları büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Muhammet Bilal Macit, Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Yardımcısı Macit: Meslek Liselerine Yönlendirme Önemli - Son Dakika

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