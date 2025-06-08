Bakırköy Botanik Park 14 aydır kapalı: "Bir çevre katliamıyla karşı karşıyayız" - Son Dakika
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Genel

Bakırköy Botanik Park 14 aydır kapalı: "Bir çevre katliamıyla karşı karşıyayız"

08.06.2025 15:52
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Bakırköy Botanik Park 14 aydır kapalı: "Bir çevre katliamıyla karşı karşıyayız" İstanbul'un önemli yeşil alanlarından Bakırköy Botanik Parkı, 14 ay boyunca hiçbir çalışma gerçekleştirilmeden kapalı kaldı.

Bakırköy Botanik Park 14 aydır kapalı: "Bir çevre katliamıyla karşı karşıyayız"

İSTANBUL - İstanbul'un önemli yeşil alanlarından Bakırköy Botanik Parkı, 14 ay boyunca hiçbir çalışma gerçekleştirilmeden kapalı kaldı. AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Avukat Ahmet Faruk Kuran, Çevre Koruma Haftası'nda adeta bir harabeye dönüşen Botanik Park'a giderek hem çevredeki tahribatı inceledi hem de açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un önemli yeşil alanlarından biri olan Bakırköy Botanik Parkı, 2013 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından 96 bin metrekarelik bir alanda hizmete açıldı. D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer aldığı için kolay ulaşılabilirliğiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği park, 14 aydır hiçbir yenilenme gerçekleştirilmeden kapalı olarak kaldı. Park adeta bir harabeye dönüşürken, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Avukat Ahmet Faruk Kuran, Çevre Koruma Haftası'nda Botanik Park'a giderek hem çevredeki tahribatı yerinde inceledi hem de açıklamalarda bulundu.

"Bir çevre katliamıyla karşı karşıyayız"

Çevre bilincinin tüm dünyada giderek arttığını, Türkiye genelinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet bahçeleriyle doğaya yatırım yapıldığını hatırlatan Kuran, Bakırköy'deki durumu ise "çürüme" olarak tanımladı. Ahmet Faruk Kuran, "Çocuk sesleri yerini sessizliğe bıraktı. Kuruyan bitkiler, kırılan ağaçlar, geleceğine terk edilmiş kaplumbağalar ve ördekler, çöplerle dolu göletler, çalışmayan engelli rampaları. Bu park, Bakırköylülerin vergileriyle yapıldı ama şimdi kullanılmayan, terk edilmiş bir alana dönüştü" ifadelerini kullandı. Kuran, Bakırköy Belediyesi'ni ilgisizlikle suçladı.

"Bu nasıl belediyecilik"

14 aydır neden hiçbir adım atılmadığını sorgulayan Kuran, "Bu nasıl çevrecilik? Bu nasıl belediyecilik? CHP'li Bakırköy Belediyesi, Botanik Park'ı göz göre göre yok etti" dedi.

"Bakırköy'ün her karışına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Kuran, "Bu çağrımız sadece bir park için değil, tüm ilçemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Vatandaşımızın alın teriyle yapılan hiçbir yatırımın heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Bakırköy'ün her karışına sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakırköy Botanik Park 14 aydır kapalı: 'Bir çevre katliamıyla karşı karşıyayız' - Son Dakika

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