Balıkesir'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
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Genel

Balıkesir'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

Burhaniye'de 'BUBFA ile bir pedal da sen bas' projesiyle 30 çocuk bisiklete kavuştu.

21.12.2024 23:26
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"Bir pedal da sen bas" projesiyle 30 öğrenci sevindirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yüksek okul öğrencilerinin takım çalışması dersi kapsamında hazırlanan "BUBFA ile bir pedal da sen bas" projesi kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtımı yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca üniversite öğrencilerinin takım çalışması dersi kapsamında hazırlanan ve 480 bin lira bütçeye sahip olan çevre, tarım, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi 22 projenin de tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte Burhaniye'nin kırsal mahallelerinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 30 çocuğa öğrenciler tarafından bulunan sponsorlar aracılığıyla alınan bisikletlerin dağıtımı yapıldı, bazı projelerin açılış kurdeleleri kesildi. Etkinliğe katılan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yücel Oğurlu gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından teknik alanlardan çevreci projelere, sulama alanından bir seranın yapılmasına, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik ve yazılım programlarına kadar bir çok konuda topluma katkı projeleri hazırlandığını söyledi.

Balıkesir Üniversitesi'nin bu yıl bir çok konuda olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri konusunda da yüksek bir performans sergilediğini belirten Oğurlu: "Çevreci projelerin bir kısmının green matrix denilen dünya sıralamalarında da önemli olduğunu görüyoruz. Green matrix'te biz yani kuruluşumuzdan bu yana ilk defa bu yıl sıralamaların içerisinde görünür hale geldik" dedi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak 2015 yılından beri 400'ün üzerinde toplumsal sorumluk projesi geliştirdiklerini anlatan okulun dekanı Mehmet Oğuzhan İlban da, "Bu yılda 22 tane projelerimizi geliştirdik. Bu projelerimizden bir tanesi de 'BUBFA ile bir pedalda sen at' projesiydi. Bu projelerimizin aslında gerçekleştirmesinin temel amacı takım çalışması dersi içerisinde öğrencilerimizin belirli bir problemi çözebilecek yeteneklere sahip olmaları ve okul bitirdikleri zaman iyi bir takım oyuncusu olabilmeleri yönelik gerçekleştirilen projeler bunlar" diye konuştu.

Bu yıl 200'ün üzerinde öğrencinin projelerde yer aldığını anlatan İlban, bu öğrencilerin hayatın her alanına dokunma noktasında bu projelerle hayatın içine girdiklerini dile getirdi. Bu projelerin tamamının sponsorlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden İlban, projelerin bütçelerinin karşılanması amacıyla sponsorların öğrenciler tarafından bulunduğu bilgisini verdi. Bisiklet alan çocuklar da mutluluklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Burhaniye, Eğitim, Çevre, Genel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Genel Balıkesir'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika

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