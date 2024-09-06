Balıkesir'in kurtuluşu rahvan at yarışları ile kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'in kurtuluşu rahvan at yarışları ile kutlandı

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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir'in kurtuluşunu geleneksel hale getirmek için rahvan at yarışları düzenlediklerini söyledi.

06.09.2024 17:29  Güncelleme: 17:34
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Balıkesir'in kurtuluşu rahvan at yarışları ile kutlandı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli:

"Bu yarışları gelenekselleştirmek istiyoruz"

BALIKESİR - 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluşu rahvan at yarışları ile kutlandı. Yarışlara ev sahipliği yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, at yarışlarını kurtuluş haftası etkinlikleri içinde geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Balıkesir'in kuruluş günü olan 6 Eylül çeşitli etkinliklerle kutlandı. Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliğinde Halalca Mahallesi'nde düzenlenen rahvan at yarışları vatandaşlar tarafından ilgi gördü. 50'den fazla atın katıldığı yarışlar mısır odunu oyunları ile başladı. At üzerinde seyreden yarışmacılar yere vurdukları sopaları yukarıda asılı olan ipin üzerinden geçirmeye çalıştı. Küçük büyük 50 yarışmacı at üzerinde ter dökerken, yarışmayı da yüzlerce insan takip etti. Altıeylül'ün Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "30 Ağustos tarihinde başlayan kurtuluş etkinlikleri haftamız bugün Balıkesir'in kurtuluş günü ile sona eriyor. Yaklaşık 7 gündür Altıeylül'de kurtuluş etkinliklerini bir festival havasında götürmeye çalışıyoruz. At yarışları noktasında Halalca Muhtarımız burada bir yarışma düzenlemişti. Kendisinin bir hayali vardı, bu yarışları gelenekselleştirmek istiyordu. O gün bir hayal ile başladı ama bugün bu hale geldi. Gücümüzün, zamanımızın yettiği ölçüde bu iş bu noktalara geldi. Bugün yapılan düzenlemeler de güzel oldu. Mutlaka eksikler olmuştur. Amacımız, her sene bu etkinliği daha iyiye daha güzele götürebilmek" dedi.

Balıkesir\'in kurtuluşu rahvan at yarışları ile kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Balıkesir'in kurtuluşu rahvan at yarışları ile kutlandı - Son Dakika

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