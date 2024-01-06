Bandırma'da kayalıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

Bandırma'da çocuk kayalıklara sıkıştı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde sahilde bir çocuk kayalıklara sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Sahilinde mendirekte balık tutan bir vatandaşın tuttuğu balık kovasını köpek düşürdü. O sırada Egahan Şengöl adlı çocuk düşen balıkları toplamak isterken ayağının kayması sonucu kayalıklara sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar çıkartmaya çalışada çabalar sonuçsuz çıktı. 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Kayalıkla sıkışan Şengöl'ü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği'ndeki ekipler kurtardı. 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Egahan Şengöl'ün durumun iyi olduğu ancak tetbir amaçlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.