Bangladeşlilerin Konya'da 'Su Nilüferi Günü'nde erik dalı keyfi - Son Dakika
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Bangladeşlilerin Konya'da 'Su Nilüferi Günü'nde erik dalı keyfi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Bangladeş Su Nilüferi Günü'ne katılan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq ve beraberindekilerin, erik dalı türküsü esnasında korodaki öğrencilere eşlik ederek oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

01.06.2024 21:15
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Bangladeşlilerin Konya'da 'Su Nilüferi Günü'nde erik dalı keyfi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Bangladeş Su Nilüferi Günü'ne katılan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq ve beraberindekilerin, erik dalı türküsü esnasında korodaki öğrencilere eşlik ederek oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq, aile fertleri ve konsolosluk yetkilileri, ilçede düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Konya'nın Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından bahar etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Bangladeş Su Nilüferi Günü'ne katılan Büyükelçi Haq ve beraberindekiler, Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen tekne turuna katılarak nilüfer bahçesini ziyaret etti.

Eşiyle birlikte nilüfer çiçeği desenli kıyafetleriyle nilüfer bahçesi gezisine katılan Haq ve beraberindekiler, tekneyle bahçeye geldiklerinde hayran kaldıkları bahçede nilüfer çiçekleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Haq ve beraberindekiler daha sonra göl kıyısında orman fidanlarını da toprakla buluşturdu. Haq ve beraberindekilerin bir sonraki ziyaret adresi tarihi Eşrefoğlu Camisi oldu.

Beyşehir Gölü İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen bahar etkinliklerinde kürsüye gelen Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, nilüfer çiçeğinin Bangladeş'in ulusal sembolü olduğunu vurgulayarak, Bangladeş'in Türkiye Büyükelçisi M.Amanul Haq ve beraberindeki Bangladeşli misafirlerini Beyşehir'de misafir etmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, "Biz Bangladeş'le kardeşiz, biz sizi birader, kardeş olarak biliyoruz. Bu sevgimiz ilelebet devam edecektir" dedi.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Amanul Haq da konuşmasında, Bangladeş ile Türkiye arasında olan kardeşlik bağlarının zaten var olduğunu belirterek, aynı zamanda bu sene Türkiye ile Bangladeş arasında hükümet ilişkilerinin de 50'inci yıldönümü olduğunu hatırlattı. Haq, "Bangladeş Büyükelçiliğimiz adına şunu belirtmek istiyorum; buraya geldiğimizde şunu fark ettik ki, biz yabancı bir ülkede değiliz, kardeşlerimizleyiz. Bangladeş çok uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra bağımsızlığını kazandı, dolayısıyla Bangladeş'e ait herhangi bir simge bizim için çok çok önemli. Bu sembollerden biri de aynı zamanda üzerine giydiğim, nilüfer çiçeği. Nilüfer çiçeği bunlardan birisi, dolayısıyla çok mutluyuz ve tüm heyetim de burada benimle beraber. Siz zaten Türkiye insanlarını Bangladeş'e en yakın insanlar olarak görüyoruz. Bugün burada aslında Beyşehir'in en güzel insanlarıyla, sizinle burada olmak bizim için böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir etkinlikte olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile Büyükelçi Haq karşılıklı olarak gönün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Ardından Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahibi çocuklara hediyeleri verildi ve sergi açılışları gerçekleştirildi. Yine güneşli bahçe resim atölyesi sergisinin de açılışı yapıldı.

Daha sonra çocuk ve gençlik orkestrası ve korosu tarafından müzik gösterisi gerçekleştirildi. Koronun erik dalı türküsünü seslendirmesinin ardından beraberindeki Bangladeşlilerle birlikte ellerinde kaşıklarla oynayan öğrencilere eşlik eden Büyükelçi Haq ve beraberindekiler ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın hep birlikte oynaması da renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bangladeşlilerin Konya'da 'Su Nilüferi Günü'nde erik dalı keyfi - Son Dakika

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