Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi

İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi'nde başlattığı kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başakşehir Belediyesi, Şahintepe Mahallesi'nde başlatılan kentsel yenileme çalışmalarına devam ediyor. 5 yılda 0 riskli bina hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başakşehir Belediyesi, riskli yapıların yenilenmesinin yanı sıra, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda altyapı, otopark ve trafik sorunu içinde ada bazlı düzenlemeleriyle de Şahintepe Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor. Başakşehir'de dönüşüm gereken bütün mahallelerde çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi vermek için Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başakşehir'deki riskli yapıların 2019 yılından bu yana yüzde 50'den, yüzde 12'lere kadar düştüğünü belirten Kartoğlu, tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgiler verdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Kentsel dönüşüm projelerimizle ilgili bilgi vermeden önce, hatırlatmak istediğim geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve bizi çok üzen can kayıplarımız oldu. Ülke olarak gerçekten çok sıkıntı yaşadık. Tabi o tarihlerde biz oralarda çalışmalar yaparken, gündem İstanbul'a, Marmara Bölgesine ve buradaki konut yapılarına döndü ve bunlar tartışılmaya başladı. İstanbul ile ilgili raporlar çıktı. Riskli bina stoklarıyla ilgili, İstanbul'daki riski binalar yüzde 50'lerin üzerinde. Biz Başakşehir ile ilgili hızlıca bir rapor çıkardık. Çıkan rapora göre 2019 yılında Başakşehir'de riskli bina oranları yüzde 50 iken yakın tarihlerde bu oran yüzde 12'lere düştü. Bu bizim için çok büyük bir başarı ve çok büyük bir sonuç. Bizi sevindiren bir sonuç" dedi.

"Hedefimiz 5 yıl içerisinde 0 risk"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu hedefinin, kentsel yenileme çalışmalarını hızla tamamlayıp 5 yıl içerisinde riskli yapı sayısını 0'a indirmek olduğunu vurgulayan Kartoğlu," Hedef koyduk. Hedefimize göre de inşallah 2 sene içerisinde yüzde 8'e ve ondan sonraki 5 yıl içerisinde de sıfırı zorlayacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sadece bir mahallemizde değil, Başakşehir'de dönüşüm gerektiren tüm mahallelerinde dönüşüm projeleri yapılıyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Şahintepe Mahallesi'nde de konutlarımız dönüşüm projeleriyle devam ediyor. Bu mahallemizde ve diğer mahallelerimizde yapılan dönüşüm projelerimiz farklı bir çalışmayla yapılıyor. Bu ne demek? İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan otopark ve trafik problemlerini de çözmek için tüm projelerimizi ada bazlı yapıyoruz. Yani içerisinde otoparkı olan aynı zamanda peyzaj alanı olan binaları bu siteleri yapıyoruz" diye konuştu.

"Başakşehir, kişi başı 21 metrekare yeşil alana sahip şanslı bir ilçe"

İstanbul'daki olası deprem senaryolarında kritik tartışmalara neden olan acil toplanma yeri sıkıntısı ile ilgili de Başakşehir'in şanslı olduğunu ifade eden Kartoğlu, "Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. Şahintepe ve tüm mahallelerimizde yapılan projelerin hepsinde yapılan çalışmalarda, bizim dönüşümün haricindeki binalarımıza da sosyal anlamda vatandaşlarımıza sunduğumuzu buradan duyurmak istiyorum. 29 Bin liradan başlayan maliyetlerle vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya çalışıyoruz. Dileyen vatandaşlarımız bizlere ulaşabilir. Başakşehir aynı zamanda arazi olarak kayalık bir bölge. Toplanma alanı sorunu olmayan ve kişi başı 21 metrekare yeşil alana sahip şanslı bir ilçe. Ayrıca da bir duyurumuzda buradan tüm vatandaşlarımıza, biz bu işte çok acele etmemiz lazım. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil ve hızlıca hareket edip güvenli konutlara ulaşalım istiyoruz" şeklinde konuştu.