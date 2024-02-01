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Başakşehir'de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Başakşehir'de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Başakşehir\'de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Başakşehir'de etkili olan kısa süreli yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur, yerini çift gökkuşağına bıraktı. Yağmurun ardından Başakşehir'de oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

01.02.2024 00:31
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Başakşehir'de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

İSTANBUL - Başakşehir'de etkili olan kısa süreli yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur, yerini çift gökkuşağına bıraktı. Yağmurun ardından Başakşehir'de oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Kaynak: İHA

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