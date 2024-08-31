Başakşehir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin ardından düzenlenen kortej yürüyüşüne ve Bahçeşehir Gölet'teki etkinliklere Başakşehirliler büyük ilgi gösterdi. Başakşehir Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen törende şehitlerimiz anıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

31.08.2024 10:40  Güncelleme: 10:50
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Başakşehir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin ardından düzenlenen kortej yürüyüşüne ve Bahçeşehir Gölet'teki etkinliklere Başakşehirliler büyük ilgi gösterdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümündeki kutlamalar, Bahçeşehir Tören Alanı'nda çelenk koyma töreniyle başladı. Törene Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, İlçe Müftüsü Feyyaz İdin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Turcan, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Başakşehirli katıldı.

Başakşehirliler marşlar eşliğinde yürüdü

Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona eren törenin ardından Başkan Kartoğlu, Bahçeşehir Ek Hizmet Binasında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde devam etti. Etkinliklerin bir sonraki durağı kortej yürüyüşü oldu. Bahçeşehir Ek Hizmet Binası'nın önünde toplanan Başakşehirliler, marşlara hep bir ağızdan eşlik ederek Bahçeşehir Gölet'te etkinlik alanına yürüdü. Yürüyüşe Başkan Kartoğlu da katıldı.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Başkan Kartoğlu, 30 Ağustos'un milletimizin zafer bayramı olduğuna vurgu yaparak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. Ayrıca böylesine önemli bir programa katılım sağlayan tüm Başakşehirlilere teşekkür etti.

Bahçeşehir Gölet'te, Başakşehirliler için özel hazırlanan sahne şovları yapıldı. Işık gösterileri, bando konseri, halk oyunları gösterisi ve DJ performansı ile yüzlerce Başakşehirli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başakşehir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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