Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması 11. Kez Düzenlendi

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Başakşehir Living Lab İnovasyon 11'inci kez düzenlendi

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda teknolojiye yön verecek yenilikçi fikirler ödüllerine kavuştu.

Teknoloji ve inovasyonun şehri Başakşehir'de yenilikçi projeler 11'inci kez yarıştı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Kültür Merkezinde düzenlenen 11'inci Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na katılım yoğun oldu. Ödül töreninde, 4 kategoride Ortaokul, Lise, Üniversite, Öğretmen - Akademisyen ile 1150 proje arasından finale kalan 12 yenilikçi fikir tanıtıldı. Yarışmaya katılan kişilere toplamda 1 milyon lira ödül verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda yarışmacı katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu " 11 yıldır devam ediyor. Yüzlerce gencimiz katıldı. Ödülleri takdim ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye genelinde TÜBİTAK, Teknoloji Bakanlığı, T3 vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye genelinde 522 gençlik merkezinin 100 üzerinde dene yap atölyesi var. Bu atölyelerde çocuklarımızı robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve TEKNOFEST hazırlıyoruz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu " Türkiye inovasyon teknoloji living kuruluşunda aynı zaman da 11'inci yılını burada kutlamış olduk. Living Lab ile başlayan bu serüven bugün tekrarlandı. Yaklaşık bin 150 projemiz yarıştı. Ülkemizin çeşitli ilçelerinden gençlerimiz ortaokul, lise, üniversite ve akademi kategorisinde yarıştılar, ödüllerini takdim ettik. Yaklaşık 1 milyonluk ödül dağıtıldı" şeklinde konuştu.