Başkan Bozbey, Uludağ'daki Otel Yangınında İncelemelerde Bulundu

Başkan Bozbey, yanan otel bölgesinde incelemede bulundu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ'da sabah saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı otel yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Otelin yangın yönetmeliğine uymadığı raporları olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün Bursa olarak Uludağ'da bir facia ile güne başladık. Saat 5.30 sıralarında başlayan yangın bir anda oteli sardı. İtfaiye ekiplerimiz üç dakika içerisinde bölgede oluyor ve odalara ulaşıp mahsur kalanları tek tek merdivenden aşağıya alıyor. Merdivenden alındığı sırada Milli Kayakçı Berkin Usta'yı kaybettiğimizi öğrendik. Daha sonrasında da Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta'yı kaybettiğimizi öğrendik. Anne Fikriye Usta'nın ise entübe olduğunu biliyoruz. İnşallah kurtarılacağına inanıyoruz. Bu otel 2021, 2022 ve 2025 yılı 27 Ocak'ta itfaiye ekipleri tarafından denetimden geçti. En son raporunda birçok madde ve konuda eksiklik olduğunu, yangın yönetmeliğine uymayan konularda eksiklerinin olduğunu tespit ettik. Bakanlık tarafından otelin tekrar bu rapora göre kapanması söz konusu. Bu konuda valiliğin böyle bir karar aldığını biliyoruz. Sonrasında Osmangazi Belediyesi'nin mühürlediğini de biliyoruz. Buradaki işletmecinin mahkemeye başvurup yürütmeyi durdurma kararı aldığı söylemi var. Ama ne kadar doğru şu anda ona ulaşmaya çalışıyoruz. Hem Bolu'daki hem buradaki yangında eksikliklerimiz var. Belediye olarak görevimizi yerine getiriyoruz. Ancak işletmecilerin de eksiklikleri bir an önce yerine getirmesi gerektiği bu yangında da ortaya çıktı" dedi.

Turizm tesislerinde çalışanların afetle ilgili eğitimi ve sertifika alması gerektiği vurgusunu yapan Bozbey, "Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Yaşanmaması için biz gerekeni yapıyoruz. Uludağ'da yoğun bir insan trafik olduğunun farkındayız. Göreve geldiğimizde öncelikli hedefimiz Uludağ'daki itfaiye grubumuzu güçlendirmekti. Bunu hedef haline getirdik ve hemen akabinde araç sayımızı üç kat artırdık. Personel sayımızı da burada üç kat arttırarak burada hizmet vermeye başladık. Araç ve teknik kapasitemizi arttırarak buradaki olaya en kısa sürede müdahale etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.