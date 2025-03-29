Bayram öncesi mezarlıklarda araç yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda oluşan uzun araç kuyrukları dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı öncesinde Sultangazi Yayla Mezarlığı'na giden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Vatandaşların ziyaret için geldiği mezarlık yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kilometrelerce uzayan araç kuyruklarında ziyaretçilerin güvenli ulaşımını sağlamak için ise kontrolü trafik polisleri sağladı. Mezarlık yolunda güçlükle ilerleyen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Araç yoğunluğu havadan görüntülendi

Öte yandan, bayramın ilk günü de mezarlık ziyaretlerinde benzer yoğunlukların yaşanabileceği öngörülürken, araçların oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi.