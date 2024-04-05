Bayramda bungalov tatili planlayanlar dikkat: Tatiliniz zehir olmasın
Sapanca'da ki bungalovlarda doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı, dernek başkanı dolandırıcılara karşı uyardı
Bungalovlarda bayram tarifesi: Günlüğü 8 ila 12 bin TL arasında kiralanıyor
SAKARYA - Gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovlar, özel günlerde vatandaşların ilk tercihi oluyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçedeki bungalovların doluluk oranı yüzde 80'i aşarken, dolandırıcılara karşı ise uyarılarda bulunuldu.
Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Adeta tatil beldesi havası bulunan ilçede bulunan bungalovlar ise vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan ahşap bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. Özel günlerde de ilk tercih arasında yer alan evler, günler hatta haftalar öncesinden rezerve ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde de doluluk oranına yaklaşan evlerde, işletmecilerin telefonları susmuyor.
Bayrama sayılı günler kala ilçedeki bungalovların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Vatandaşın ilk tercihleri arasında yer alan bungalovlar ise dolandırıcıların da hedefi halini alıyor. Artan talep ile birlikte son dönemde sosyal medya üzerinden sahte 'kiralık bungalov' ilanları ile dolandırılan insanların sayısı da endişe oluşturuyor. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, talebin arttığı tatil dönemlerinde bungalov dolandırıcıların tuzağına düşülmemesi için uyarılarda bulundu.
"İşletmenin varlığını teyit etmeniz gerekiyor"
Sapanca'da bungalov tatili yapmak isteyen ve aklında soru işareti kalan kişilerin SAVİBU ile iletişime geçerek akıllarındaki soru işaretlerini giderebileceklerini aktaran Alaçam, "Ramazan Bayramı tatili sebebiyle ilçe genelimizde villa ve bungalov işletmelerine yoğun talep var. Şu anda doluluk oranı yüzde 80'i geçmiş durumda. Muhtemelen birkaç gün içerisinde de yüzde 100 doluluğa ulaşmış olacağız. Maalesef bu yoğun talep dönemlerinde özellikle bayramlarda ve şimdi yaz sezonu da yaklaşıyor, özellikle sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açılarak insanlar tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. Gerçek işletmelerin görselleri, videoları kopya olarak bu sahte hesaplardan dolandırıcılık faaliyetleri yürütülüyor. Sapanca ve Türkiye'de daha çok bu tarz tatil tipine ilgi duyanların çok dikkatli olması gerekiyor. Bunlarla ilgili yapabileceğiniz birkaç öneride bulunmak istiyorum; Sapanca bölgesinde villa, bungalov tatili yapmak istiyorsanız kesinlikle derneğimiz SAVİBU'ya ulaşarak karşınıza çıkan işletmenin, varlığını teyit etmeniz gerekiyor. Derneğimize, iletişimde olduğunuz yerin görselini, sayfasını iletirseniz, çalışanlarımız hızlıca bakarak geri dönüş sağlayacaklar ve gerçek mi, sahte mi olduğunu söyleyeceklerdir. Size görsellerde sunulan evi muhakkak canlı görüşmeyle yani telefon üzerinden görüntülü şekilde görmelerini tavsiye ediyoruz. Sundukları ev ile gördüğünüz ev aynıysa güvenilebilirsiniz. Kiralanacak bungalov bölgemizde ise SAVİBU değilse de görüntülü görüşmeyle size sunulan yeri görerek rezervasyonu sağlıklı bir şekilde yaptırabilirsiniz" dedi.
"Bayram döneminde 8 ila 12 bin lira arasında değişiyor"
Dolandırıcıların, en ucuz fiyata maksimum hizmeti veriyormuş gibi göründüklerini de ifade eden Ali Safa Alaçam, "Günlük 5 bin liranın altına müstakil konaklayabileceğiniz bungalov yok yani özellikli olarak çünkü ısıtmalı havuz, jakuzi isteniyor. Bazı bungalovlar biraz daha uygun olabilir ama bu donanımdaki evler minimum 5 bin liradan başlıyor. Bayram dönemlerinde 8 ila 12 bin lira arasında değişebiliyor fiyatlar; yerine, konforuna, donanımına ve lükslüğüne göre rakamlarda değişiklik oluyor. Fiyatları da araştırarak, dolandırılabilme ihtimallerini oradan bile fark edebilirler aslında. Çünkü dolandırıcılar en ucuza, maksimum hizmet veriyormuş gibi bir propaganda yürütüyor" diye konuştu.
"İnsanların hayalleri yıkılıyor"
Dolandırıcıların, tatil için planladıkları hayallerinin yıkılmaması için çalıştıklarını söyleyen Alaçam, "Bize artık ortalama her gün bine yakın başvuru geliyor, insanlar görüştükleri yerleri soruyorlar. Bu sorgulama ile birlikte geçen seneye göre daha iyiyiz yani hesapların yaklaşık yüzde 50-60'ı sahte çıkmaya başladı. Vatandaşların bu konuda biraz daha bilinçlendiğini görüyoruz ama hala dolandırılan çok sayıda insan var. Bizden haberi olmayanlar, kurulan tuzaklardan bilgisi olmayanlar var. Mağdur olan insanları görünce bizler de çok üzülüyoruz. Hayalleri yıkılıyor insanların, dolandırılmak bir yana bütün planladığınız, hayal ettikleriniz yıkılıyor. Biz buna müsaade etmek istemiyoruz, işletmelerimiz ile misafirlerimizi, güvenli bir şekilde buluşturarak keyifli bir tatil yapmalarını, güzel hatıralarla Sapanca'dan veya bu tatil türünden evlerine dönmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Dolandırıcılar yüzünden Sapanca'nın adı kötü anılmaya başladı"
Dolandırıcılar sebebi ile ilçenin adının da kötü anılmaya başladığına değinen Ali Safa Alaçam, "Dolandırıcılar kötü niyetli kişiler yüzünden Sapanca'nın adı kötü anılmaya başladı. Ama öyle değil. Burası doğal güzelliği olan, cennetin bir bahçesi gibi bir yer. Gölümüz, dağımız, derelerimizle ve farklı tasarım bungalov evlerimizle biz misafirlerimizi bekliyoruz. Burada yaşayabilecekleri güzel anlar var, güzel ortamlar sunuyoruz. Kötü niyetli insanlara, bu fırsatçılara imkan tanımayın. Tatil yapmak için burayı tercih etmek isteyen ancak aklında soru işaretleri bulunan vatandaşlar, derneğimizin de web sitesini de inceleyebilirler. ve üye işletmeler bölümünden de dilediğiniz işletme ile temasa geçerek tatilinizi yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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