Bayramda yola çıkacaklar araç bakımlarına dikkat
Deniz Himmetoğlu: "Bakım zamanı gelmemiş olsa dahi kontroller yapılmalı"
KAYSERİ - Kayseri'de oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı'ndan önce yola çıkacak vatandaşların araçlarına bakım zamanı gelmese bile kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatile çıkacak vatandaşlar yola çıkmak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Alternatif ulaşımın yanı sıra kendi araçlarını tercih ederek yola çıkacak vatandaşlar da sanayinin yolunu tutmaya başladı. Kayseri'de 30 yıldır oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu, vatandaşların yola çıkmadan araçlarının rutin kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Himmetoğlu, zamanı gelmese bile yola çıkmadan bakım kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Havaların ısınmasıyla ve 1 Nisan itibariyle araçlarda artık yazlık lastik takmaya geçebiliriz. Yağ bakımları, su bakımları, araçların rutin bakımlarını yaptırmamız gerekiyor artık. Öncelikle herkesin gelecek Ramazan Bayramı mübarek olsun. Memleketlerine ya da tatile gidecek vatandaşlarımız yola çıkmadan önce malum yaz aylarına giriyoruz yavaş yavaş. Lastiklerin mutlaka takılması gerekiyor. Bununla birlikte yine yağ bakımları, su bakımları, lastik dişlerinin kontrolleri bakımları gelmemiş olsa dahi balatalarının, aracın genel kontrolünün yapılıp o şekilde yola çıkılması gerekmektedir" dedi.
Son Dakika › Genel › Bayramda yola çıkacaklar araç bakımlarına dikkat - Son Dakika
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı, İsrail'in Gazze'de dört sivili öldürdüğünü gösteren drone görüntülerinin soruşturulması çağrısında bulundu. Guterres, olaylarla ilgili kapsamlı, bağımsız ve güvenilir bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.
Uludağ'da kayak sezonu sona erdi ve pistler boş kaldı. Turizmciler, yüksek fiyatlar nedeniyle sezonu yüzde 25-30 doluluk oranıyla kapattı. Son iki gündeki kar yağışıyla kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Uludağ'da sadece Karina Otel açık kalmaktadır. Konaklama fiyatlarının yüksek olması da rezervasyonları etkilemektedir.
Türkiye'de milyonlarca emekli, düşük maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Emekliler ve uzmanlar, bu sorunun temel kaynağının AKP'nin 2008'de çıkardığı 5510 sayılı yasa olduğunu belirtiyor. Emekli aylıklarının düşmesine neden olan yasa, emeklilik yaşını yükseltmiş ve aylık bağlama oranlarını düşürmüştür. Emekliler, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor.
Van'ın Erciş ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala matbaalarda yoğunluk oluşmaya başladı. Muhtar adaylarının oy pusulalarının basımı için matbaalarda hareketlilik yaşanıyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirilirken, yılın ilk çeyreğinde el konulan kaçak altının değeri 700 milyon lirayı buldu. Toplamda 5 ayrı operasyon düzenlenerek yaklaşık 922 milyon lira değerinde kaçaklık önlendi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Gündüz, Özel'in gençler üzerinden darbe planları yapıldığını gösteren açıklamalarının siyasi akılla bağdaşmadığını belirtti. Ayrıca Gündüz, Türkiye'deki gençlerin feraset sahibi olduğunu ve bu tür açıklamaların onları galeyana getirmeyeceğini vurguladı.
Aydın, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olup demokrasinin beşiği olarak nitelendirilmektedir. Son bir yılda Aydın'da ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 12 azalmıştır. Aydın'da toplam 10 bin 36 yabancı ikamet etmektedir. Aydın'da en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşamaktadır ve İngiliz uyruklu vatandaşlar en fazla sayıda yabancı uyruklu vatandaşlardır.
Türk savunma sanayisinin kalbi Kırıkkale'de, yeni nesil yerli ve milli silahların üretimine yönelik yatırımlar devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapılan yatırımlarla gelişmeye devam eden savunma sanayisi fabrikalarında iş istihdamının arttığını söyledi.
Gaziantep'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığı iddiaları üzerine yapılan araştırmada, kömür tanelerindeki sarımsı madde pirit madeni olduğu tespit edildi. Altın umutları suya düşen vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Akenerji'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği yatırımcı buluşması, aracı kuruluş ve portföy yönetim şirketlerinden yoğun ilgi gördü. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, şirketin 2023 yılı finansal performansı hakkında bilgiler verildi ve sorular yanıtlandı. Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy ise şirketin sürdürülebilir finansal performansını vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlik kollarıyla bir araya gelerek İstanbul'un sorunlarına çözüm bulacaklarını ve depremin milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi. 100'den fazla yaralının olduğu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişi yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?