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Bayramiç'te yılanların 'çiftleşme dansı' kameraya yansıdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda olan Bozyörük cinsi iki yılanın çiftleşmesi dansı cep telefonuyla görüntülendi.

Bayramiç ilçesine bağlı Kaz Dağları eteklerindeki dağ köylerinden Örenli köyü yolu üzerinde Nihat Cem birbirine sarılı yaklaşık 2 metre uzunluğunda Bozyörük cinsi 2 yılan görünce şaşırdı. İki yılanın çiftleştiğini fark eden Nihat Cem, yılanların çiftleşme dansının o anlarını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Yılanların büyük olması ise şaşırttı.