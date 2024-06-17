Bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
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Genel

Bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu oluştu

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Büyükçekmece istikametinde oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte binlerce kişi İstanbul dışına çıktı. İlk günü İstanbul'da geçiren vatandaşlar, 2'nci günde şehir dışına doğru trafik sıkışıklığına sebep oldu. E-5 karayolu Beylikdüzü ve Büyükçekmece mevkilerinde de yoğun trafik oluştu.

17.06.2024 14:08
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Bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yer yer trafiğe neden oldu. Büyükçekmece istikametinde yaşanan trafik dron ile görüntülendi.

Bayramının tatilinin 9 güne çıkmasının ardından binlerce vatandaş tatil için İstanbul dışına çıkmıştı. Bayramın ilk gününü ise kentte geçiren vatandaşlar, 2'nci günde şehir dışına doğru trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5 karayolu Beylikdüzü ve Büyükçekmece mevkilerinde oluşan yoğun trafik havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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