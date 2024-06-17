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Bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yer yer trafiğe neden oldu. Büyükçekmece istikametinde yaşanan trafik dron ile görüntülendi.

Bayramının tatilinin 9 güne çıkmasının ardından binlerce vatandaş tatil için İstanbul dışına çıkmıştı. Bayramın ilk gününü ise kentte geçiren vatandaşlar, 2'nci günde şehir dışına doğru trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5 karayolu Beylikdüzü ve Büyükçekmece mevkilerinde oluşan yoğun trafik havadan da görüntülendi.