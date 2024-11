Bedensel Engelli Milli Yüzücü, Empati Projesi Kapsamında Resim Yaptı

Genel

Bedensel engelli milli yüzücü ayaklarıyla resim yaptı

'Empati Var Engel Yok' etkinliği kapsamında öğrenciler gözleri kapalı resim yapıp, görme engelli parkurundan geçerek, tekerlekli sandalye kullanarak farkındalık içerisinde farkındalık duygusunu birebir yaşadılar

Etkinliğe katılan Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi ayaklarını kullanarak resim yaptı

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kalkınma ve Geliştirme Derneği işbirliğinde iki gün süren 'Empati var engel yok' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi de ayaklarıyla resim yaptı.

'Empati var engel yok" etkinliğinin ilk gününde öğrenciler, gözlerine bez bağlayarak görmeden tuval zerine yağlı boya resim yapmaya çalıştılar. Etkinlik hakkında açıklama yapan MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Özge Balık, amaçlarının öğrencilerin empati yaparak engelleri aşmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Öğretim Görevlisi Özge Balık, "Bu yıl 8'ncisi düzenlediğimiz farkındalık etkinlikleri programında Empati var, engel yok etkinliğimiz. Empati var diyoruz. Engel yok. Empati her yönü bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimiz bugün sadece sözcükler cümlelerle değil, yaparak, uygulayarak öğrenecekler. Empati dediğimiz bir insanda bulunması gereken en anlamlı en önemli şey. Öğrencilerimiz gözleri kapalı resim yapacaklar. Sadece gözler kapalı demek konuşulabilir. Bazıları da ayaklarıyla resim yapacak. Bu etkinliğimiz için Sefa Yurtkölesi bizlerle oldu ve Antalya'dan kalktı geldi bizim etkinliğimize. Sefa çok özel, milli bir yüzücümüzdür. Ayağıyla bugün çok güzel bir resim yapacak." diye konuştu.

Ayaklarını kullanarak resim yaptı

Bugüne kadar birçok etkinliğe katıldığını ve empati yapılması anlamında böyle etkinliklerin olmasının çok güzel olduğunu belirten anlatan Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi, "Bugün de benim için çok farklı bir tecrübe oldu açıkçası. Çünkü resim yaparak çok nadir katıldığım etkinlikler var. Belki de ülkede diyebilirim bunun için. Davetinden dolayı Celal Bayar Üniversitesi ne teşekkür ediyorum. Manisa'nın evladıyız, her etkinlikte olmaya çalışıyorum. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz de yine aynı şekilde destek veriyor. Buradan da kendilerine de teşekkür ediyorum. Hem sportif alanda hem kültürel alanda resim yapmak gibi kitap yazmak gibi konuşmacı olmak gibi birçok alanda da aktif olduğum için çok mutluyum. Engelli insanlara da, engelsiz insanlara da motive olabiliyorsam ne mutlu bana. İnşallah onlara da örnek olabiliyoruzdur. Herkes istediği zaman başarabilir. Yeter ki inansınlar ve yaptıkları işi sevsinler" diye konuştu.

"Ellerimin olmaması resim yapmama engel değil"

İnsanın mecburiyette her uzvunu kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Yurtkölesi, "Bugün de bunun ispatını gösteriyorum. Ellerim yok belki ama resim yapmak için engel değil. Ayaklarımı kullanarak resim yapıyor ve gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlara örnek olabiliyorsam ne mutlu bizlere. Diğer arkadaşlar da gözü kapalı olarak yapıyor. Onlar da en fazla bu kadar yapmıştır diye düşünüyorum. Yalnızca göz değil tüm duyu organları önemli. İnsan işitme engelli olabilir, görme engelli olabilir, bedensel olabilir. Ama hiçbir şeye engel değil. Olan imkanla yeter ki bir şeyleri başarmak istesinler ve inansınlar. Bu noktada da bize yardımcı olunsun istiyoruz. İnşallah insanlar da bizleri anlayışla karşılar. Her bir birey aslında birer engelli adayıdır. Bu noktada her zaman düşünelim. Bu şekilde ilerlersek hayat her zaman herkes için daha kolay olur. Toplumda engellerin var olduğunda kabul etmiş olalım." diye konuştu.

Etkinliğin ikinci gününde yapılan resimler sergilendi

'Empati var engel yok' etkinliğinin ikinci günü MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam etti. İlk olarak Süleyman Kültür Merkezi önündeki bahçede kurulan görme engelli ve tekerlekli sandalye parkurlarında öğrenciler farkındalık içinde farkındalık yaşadılar.

Parkurda engellilerin yaşadıkları sorunları empati yaparak yaşayan öğrenciler, ilk gün etkinliğinde gözler kapalı olarak yapılan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdiler.

Etkinlik MCBÜ öğrencisi futbol milli takım oyuncusu Nurcan Engil, MCBÜ öğrencisi yüzücü Türkiye Şampiyonu Ferzan Özkan, Milli sporcu yazar ve motivasyon konuşmacısı Sefa Yurtkölesi, Goalball Milli Takım Oyuncusu Mert Üzel ile Serebral Palsi Savaşçısı ve en güçlü silahı dans olan Ezgi Sahillioğlu başarılı hayat hikayelerini anlattı.

Ezgi Sahillioğlu konuşması sonrasında salonda bulunanlarla birlikte dans gösterisi gerçekleştirdi.