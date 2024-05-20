Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Genel

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 105. yılında Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Emir Can İğrek sahne alırken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve ışığından asla ayrılmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının emanetine sahip çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun' diye konuştu.

20.05.2024 00:00
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Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 105. yılında Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Emir Can İğrek sahne alırken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve ışığından asla ayrılmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının emanetine sahip çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Her yaştan insanın akın ettiği etkinlikler Yaşam Vadisi'ndeki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Törenin ardından 19 Mayıs coşkusu Yaşam Vadisi'ndeki etkinlik alanlarında devam etti. Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde spor ve sanatla buluşan vatandaşların 19 Mayıs coşkusuna Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da ortak oldu. Spor aktivitelerinin düzenlendiği alanda müsabakaları izleyen Başkan Çalık, Yaşam Vadisi'ndeki etkinliğe gelenlerle de sohbet etti.

Emir Can İğrek sahne aldı

19 Mayıs coşkusunun 3. Kırlangıç Gençlik Festivaliyle taçlandığı gecenin sonunda spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenin ardından sahneye ünlü sanatçı Emir Can İğrek çıktı. Yaşam Vadisi'ni dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Emir Can İğrek, 19 Mayıs coşkusunu Beylikdüzü'nde yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İğrek'e çiçek ve plaket takdimini gerçekleştiren Başkan Çalık, Türkiye'nin en özel alanlarından biri olan Yaşam Vadisi'nde 19 Mayıs'ı kutlamanın önemine değindi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti gençleri bilim, spor, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çalık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve ışığından asla ayrılmayacağız. Atatürk ve silah arkadaşları bu memleketi çok zor koşullarda inşa ettiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının emanetine sahip çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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