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Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı

İSTANBUL - Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden torunu, Bolu yangın faciasında ölen vatandaşlar ve 2 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutup yüzlerce balık ekmek dağıttı.

Geçtiğimiz ay Beylikdüzü'nde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybeden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, torunu, Bolu faciasında hayatını kaybedenler ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okuttu. Beylikdüzü'nde bulunan tesiste düzenlenen program sonrasında yüzlerce ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu vatandaşlara dağıtıldı.

Hem torunu hem de Bolu'daki yangın faciası ile 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenler için Mevlit okutturup ücretsiz balık ekmek dağıttığını ifade eden Balcı, "Acımız çok büyük 1 ay sonra askere gidecek olan torunumun ruhuna, Bolu'da otel hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhuna, şehitlerimizin ruhuna, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhuna Mevlit-i Şerifler okuttuk. Halkımıza balık ekmek meyve suyu ikram ettik 2 gündür. Türk halkına Allah böyle acıları inşallah yaşatmasın. Türk halkının başı sağ olsun" dedi.