Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı

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Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden torunu, Bolu yangın faciasında ölen vatandaşlar ve 2 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Depremi'nde...

01.02.2025 10:05
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Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı

İSTANBUL - Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden torunu, Bolu yangın faciasında ölen vatandaşlar ve 2 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutup yüzlerce balık ekmek dağıttı.

Geçtiğimiz ay Beylikdüzü'nde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybeden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, torunu, Bolu faciasında hayatını kaybedenler ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okuttu. Beylikdüzü'nde bulunan tesiste düzenlenen program sonrasında yüzlerce ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu vatandaşlara dağıtıldı.

Hem torunu hem de Bolu'daki yangın faciası ile 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenler için Mevlit okutturup ücretsiz balık ekmek dağıttığını ifade eden Balcı, "Acımız çok büyük 1 ay sonra askere gidecek olan torunumun ruhuna, Bolu'da otel hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhuna, şehitlerimizin ruhuna, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhuna Mevlit-i Şerifler okuttuk. Halkımıza balık ekmek meyve suyu ikram ettik 2 gündür. Türk halkına Allah böyle acıları inşallah yaşatmasın. Türk halkının başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı - Son Dakika

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