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Beyoğlu'nda 'beslenme saati' uygulaması başlayacak

İSTANBUL - Beyoğlu'nda, ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için 'beslenme saati' uygulaması başlayacak. Uygulamadan ilk etapta ilçedeki 45 okuldan 15 farklı ilkokulda eğitim gören 2 bin 96 çocuk faydalanacak.

Hayata geçirildiği ilk günden bu yana tüm Türkiye'ye de örnek olan Beslenme Saati uygulaması Beyoğlu'na geliyor. İlk olarak Beylikdüzü'nde uygulanan projenin Beyoğlu'nda da uygulanması için Beyoğlu Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi işbirliği yaptı. İlkokul çağındaki ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için başlatılan projenin tanıtım toplantısı, Beyoğlu Aşevi'nde gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı toplantıda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Aşevi'nin kapasitesi yüzde 350 oranında artırıldı

Beyoğlu Belediyesi, Beslenme Saati Projesi'nin hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında mevcut Aşevi yenilenerek kapasitesi yüzde 350 oranında artırıldı. Araç gereç ve personel sayısı da projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeniden düzenlendi. Tüm hazırlıkları tamamlanan Aşevi, tanıtım toplantısının ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

'Beslenme saati' uygulamasından 2 bin 96 çocuk faydalanacak

Beyoğlu beslenme saati uygulamasından ilk etapta ilçedeki 45 okuldan 15 farklı ilkokulda eğitim gören 2 bin 96 çocuk faydalanacak. Belediye kurumsal logosunun bulunmadığı beslenme çantaları belirlenen 6 ayrı Semt Konağı üzerinden ailelere ulaştırılacak. Diyetisyen ile gıda mühendisleri gözetiminde Beyoğlu Aşevi'nde hazırlanacak menüler öğrencilerin günlük alması gereken protein ve karbonhidrat içeriğine göre düzenlenecek.

"Belediyelerimiz çok önemli bir projeyi yine hayata geçirmiş oldu"

Tanıtım toplantısında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, okullara çocuklarını gönderen ailelerin beslenme çantasını nasıl dolduracağız diye kara kara düşündüklerini belirterek, "İşte Beylikdüzü'nde başlayan bu model İstanbul'a yayılıyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarının beslenme çantalarını doldurmak için belediyelerimiz önemli bir çalışma başlattı. Yine belediyelerimiz kırtasiye yardımıyla vatandaşın yanında olmaya gayret ediyorlar. 'Öğrenci Ye' projesi İstanbul'da yaygınlaşıyor. Üniversite öğrencilerinin öğlen yemeklerini yiyebilmeleri için belediyelerimiz çok önemli bir projeyi yine hayata geçirmiş oldu" dedi.

"Biz sadece ihtiyaç duyan vatandaşa yanında olduğumuzu gösteririz"

Beslenme saati uygulamasının Beylikdüzü Belediyesi'nin aksatamayacağı işlerden birsi olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, "Bir gün dahi aksamadan o çocuğun beslenme çantası çocuğa ulaşır. Bunu hassasiyetle yapıyoruz. Bu paketlerin hiçbir yerinde bizim isimlerimiz yazmaz. Biz sadece ihtiyaç duyan o vatandaşa yanında olduğumuzu gösteririz. Ama asıl mesele her ailenin kendi evladına yetebilecek bir ekonomik düzenin kurulduğu bir memleket inşa edebilmek" ifadelerini kullandı.

"2 bin 96 çocuğumuz evde annesinin koyduğu şekliyle beslenmesini açabilecek"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, seçim sürecinde sahada dolaşırken 'beslenme saati' uygulamasının hep aklında olduğunu belirterek, "Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanımızın projesi hep aklımızdaydı. Beyoğlu'na uygun bir proje olduğunu biliyorduk. Seçim sürecinde dolaştığımızda Beyoğlu'nun bu işin bir gün bile geciktirilmeden hayata geçirilmesi gereken bir ilçe olduğunu gördük. Okmeydanı'nda doğdum, büyüdüm, Beyoğlu'nda gençliğim, siyasi hayatım geçti. Bu sokaklarda bir tane çocuğumuz bile sınıfa beslenme çantası almadan gidiyorsa, ders zili çaldığında yanındaki beslenme açtığında kendi beslenmesi yok diye sınıfı terk ediyorsa 'o belediye bize haram olsun, o belediye yerin dibine girsin' demiştim. Biz bugün bu utançtan Beyoğlu olarak kurtuluyoruz. Artık Beyoğlu'nda şunun rahatlığını hep berber yaşayabiliriz; 45 devlet okulunda hangi ilkokulda beslenme zili çaldığında biz bileceğiz ki oradaki çocuklarımız eşit olarak yemeklerini yiyor, karnını doyuruyor. Beslenme Saatimizde ilk etapta 2 bin 96 çocuğumuzu belirledik. Yıl içerisinde bu artacaktır. 2 bin 96 çocuğumuz nerden geldiğini bilmeden, yanındaki arkadaşı hiçbir isim ve logo görmeden evde annesinin koyduğu şekliyle beslenmesini açabilecek. Şunu söylemiştim; Cihangir'deki çocuk hangi parkta oynuyorsa Hacıahmet'teki çocuklarımız da aynı parkta oynasın, sosyal adaleti sağlayalım demiştim. Bunu da onun bir uzantısı olarak değerlendirmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.