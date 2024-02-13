Binali Yıldırım: Kurtarma çalışmaları gece de termal kameralar yardımıyla devam ediyor

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- Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olay yerinde açıklamada bulunan Binali Yıldırım, gece de termal kameralar yardımıyla arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve diğer yetkililerle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamada bulundu.

Yıldırım, "Bugün saat 14.28 sıralarında büyük miktarda bir toprak hareketi oldu, heyelan oldu. Bu heyelanın yayıldığı alan birkaç yüz dönüm. Yığma yapılan bölgenin açık maden sahası, açık maden sahasından yığma yapılan mahallin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olayın anından itibaren yapılan çalışma sonucunda büyük miktarda arkadaşlarım sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8 diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre sayı toplam 9 kişi. Tespit bu yönde. Peki neler yapıldı? En son o andan bu ana bölge tamamen kontrol altına alındı. Işıklandırma yapıldı. Termal cihazlarla sinyal alma yani göçük altında olduğu tahmin edilen düşünülen arkadaşlara ulaşmak için gereken çalışmalar şu anda yapılıyor. Yoksa milyon metrekareye varan bir kayan her yerinde aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç almak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için bütün ekipler valimizin koordinasyonunda, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri diğer bakanlık görevlileri ve bakan yardımcımız Batuhan bey ve yolda biraz sonra intikal edecek. İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı da yarın sabah itibariyle Cumhurbaşkanımızın programından bu geceye ayrılmak suretiyle burada olacaklar. Tabii ki ümidimiz burada çalışan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır. Bunun için zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret gösterilmekle beraber olayın büyüklüğünü aldığımızda şartların bizden yana olmadığını da söylemekte fayda var" dedi.

Binali Yıldırım Fırat nehrine herhangi bir sızma olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu ayrıştırmayı yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Oraya da herhangi bir şey yok. Orada ne heyelan var ne başka bir hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye olmadığı düşünülüyor. Ama binde bir ihtimal de olsa buna karşı da arkadaşlar membranla tedbir alıyorlar. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun. Ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz."