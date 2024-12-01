Bingöl Tanıtım Günleri'nde Yöresel Ürünlere Büyük İlgi - Son Dakika
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Bingöl Tanıtım Günleri'nde Yöresel Ürünlere Büyük İlgi

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İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri, yöresel ürünlere ev sahipliği yaptı. Özellikle Bingöl'ün ödüllü balı yoğun ilgi gördü.

01.12.2024 19:39  Güncelleme: 19:53
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Arnavutköy'de Bingöl Tanıtım Günleri'nde ödüllü yöresel ürünlere yoğun ilgi

Bingöl'ün yöresel ürünleri İstanbullularla buluştu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri son gününde yoğun ilgi gördü. Alan hınca hınç dolarken, yöresel ürünlere de ilgi oldukça fazla oldu. Bingöl'ün yöresel ödüllü balını tatmak isteyen yüzlerce vatandaş alana akın etti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen memleket günlerine bu hafta Bingöllüler ev sahipliği yaptı. Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinliğin son günüde oldukça yoğun bir katılımcıyla gerçekleşti. Bingöl'e özgü yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda ürünleri tatmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü, ödüllü ballarda beğeni topladı.

" Balımız Dünya'da ödül almış bir bal"

Bingöl Günleriyle alakalı konuşan bölgenin meşhur şairlerinden Abdurrahman Delen, "Bugün çok güzel bir alandayız, sanatçı dostlarımızda buradalar. Bu işi organize eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya gelmişken Bingöl ürünlerini tatmak lazım. Mükemmel ilerleyen bir süreç yöremize has ürünlerimiz burada sergileniyor. Her birinin harika lezzeti var, balımız Dünya'da ödül almış bir bal. Burası hınca hınç dolu görüyorsunuz herkese teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Yine alanda bulunan Bingöllü iş insanı Taha Doğu ise, "kurum ve kuruluşların bir araya toplanması çok güzel. Organizasyonda emeği geçen Mustafa Candaroğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Halkımız buraya geldiler ve çok memnun kaldılar. Arnavutköy halkıda oldukça samimi ve toplumu kapsayan bir halk sadece Bingöllü olanlar değil herkes burada o nedenle." Şeklinde konuştu.

Bingöl Tanıtım Günleri\'nde Yöresel Ürünlere Büyük İlgi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bingöl Tanıtım Günleri'nde Yöresel Ürünlere Büyük İlgi - Son Dakika

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