Bolu\'da Türk Bayraklarıyla Uçtular

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Türk bayraklarıyla dağın zirvesinden uçtular: "İstikbal göklerdedir"

BOLU - Bolu'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılına özel Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek tepelerinden onlarca maceracı, yamaç paraşütüne bağladıkları Türk bayraklarıyla uçtu. Uçuşun heyecanlı olduğunu dile getiren Ayça Mermer, "İstikbal göklerdedir" mesajını verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı Bolu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dolu dolu etkinliklerin yapıldığı şehirde, yamaç paraşütü tutkunları Türk bayraklarıyla etkinliklere renk kattı. Metrelerce yükseklikteki Abant Gölü Milli Parkı'nın tepelerine çıkan 10 yamaç paraşütü pilotu, 101. yıla özel Türk bayraklarını paraşütlerine bağladı. Havada görsel şölen yapan pilotlar heyecan dolu anlara sahne oldu.

Emekli asker paraşüt pilotu Egemen Aydoğan, "Yamaç paraşütünü 8 yıldır profesyonel olarak Türkiye'nin birçok şehrinde yaptım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Bolu'da Abant semalarında Türk bayrağı açarak gururlandırdık. Bütün arkadaşlarımız bayraklarını açarak karşıki dağdan uçtular" dedi.

Pilotla beraber ilk defa uçuş deneyimini yaşayan Ayça Mermer ise, "Çok güzeldi. Çok anlamlı bir gün. Çünkü istikbal göklerdedir" diye konuştu.

Paraşütle uçan pilotlar havadan dronla görüntülendi.