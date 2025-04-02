Boykot Çağrısı Etkisiz Kaldı - Son Dakika
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Boykot Çağrısı Etkisiz Kaldı

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CHP'nin boykot çağrısı Ankara'da halk üzerinde etkili olmadı; AVM ve dükkanlardaki yoğunluk devam ediyor.

02.04.2025 16:42
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Boykot çağrısına istenilen karşılık gelmedi: AVM ve dükkanlarda yoğunluk devam etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin boykot çağrısı, Ankara'da etkili olmadı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan süreç üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykot çağırısını desteklediğini söylemişti. Ancak, Ankara'da vatandaşların günlük alışveriş alışkanlıklarında belirgin bir değişiklik olmadığı görüldü. Büyük zincir marketler ve esnaflar, satışlarda olağanüstü bir düşüş yaşanmadığını belirtti. Alışveriş merkezlerinde yoğunluk devam ederken, otoparkların dolu olduğu gözlendi.

"Bu sosyolojik bir çürüme"

Çevre dükkanlardan alışveriş yapan Hatice Göksel, "Demokrasi adına her zaman insanların bazı tepkiler vermesi lazım ama bu durumda da sen ticareti durduruyorsun. Bu da hoş bir şey değil. Tepkilerimizi siyasi anlamda yapacaksak, oy kullanırken gibi. Ben yürüyüşlere pek inanmıyorum. Özür dileyerek söylüyorum, adam torununa tecavüz ediyor kimse ayağa kalkmıyor. Kimse boykot etmiyor. Bu çok sosyolojik bir çürüme. Çok inanmıyorum, samimi bulmuyorum herkesin tavrını. Evde 3 tane çocuk seni bekliyorsa mecbur alışveriş yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Benim çocuğum Kıbrıs'ta okuyor. Dün geldi, ben boykota uyabilecek bir durumda değilim yani. Herkesin düşüncesine saygılıyım ama hiç kimseyi samimi bulmuyorum" diye konuştu.

"Boykotun çok etkili olacağını sanmıyorum"

Kuruyemişçide çalışan, isminin Yavuz olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bizim milletimize karşı boykotun çok etkili olacağını sanmıyorum. Boykot çağrısı yapanların itibarı olması lazım. Türk halkına duyarlı kişilerin olması lazım. Bunları muhalefet yaptı diye de söylemiyorum. Boykottan haberimiz olmamasına rağmen henüz bir etkisi olmadı. Burası hal, her sabah 4 kamyon ürün geliyor, yine 4 kamyon ürünü getirttiler. Demek esnafın ya haberi yok ya da halkın buna duyarlı olmayacağını düşünerek temin ettiğini görüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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