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Bu spor ferahlatıyor

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte buz patenine ilgi arttı. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ailecek buz patenine koştu.

20.08.2024 21:54
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Bu spor ferahlatıyor

Havalar ısındı, buz patenine ilgi arttı

KAYSERİ - Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte buz patenine ilgi arttı. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ailecek buz patenine koştu.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için buz pateni sporunu tercih ediyor. Çocuklarıyla birlikte buz pateni yapmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. buz pateni tesisine giden vatandaşlar burada sıcaktan korunarak, spor yapıyor. Bu tür alanlara girdiklerinde soğuk havayla karşılaştıkları için mutlu olduklarını söyleyen Muzaffer Sabuncu: "Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize böyle tesisleri sağladığı için çocuklarımıza böyle bir imkan verdiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın başlarında çok değerli hocalarımız var. Hepsi harika insanlar. Biz bu tesislerde kendi çocukluğumuzda yapamadığımız etkinlikleri çocuklarımıza yaptırıyoruz. Bu tür yerlerin çoğalmasını istiyoruz. Kayseri İç Anadolu'nun önemli bir şehri. İnsanlar Kayseri için elinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Bu alanlara girdiğimiz zaman bizde mutlu oluyoruz. Bizi birden bire bir soğuk hava karşılıyor. Bu da hoşumuza gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Buz pateni sayesinde pişmiyoruz"

Buz patenine gelerek sıcaktan korunduklarını söyleyen 11 yaşındaki Ada Sabuncu da, "Yaz sıcaklarından buraya gelerek kurtulabiliyorum. Burada arkadaş edinip, vakit geçiriyorum. Öğretmenlerimle kayarak eğleniyorum. Hem de burası biraz serin olduğu için anne ve babamda sıcaktan pişmiyor. Hem de ben burada çok eğleniyorum. Dışarısı çok sıcak ama ben buraya gelince ferahlıyorum. Hatta yaz aylarında buraya gelirken, ceket giyiyorum" diye konuştu.

"Vatandaşlar hem tesisimizi ziyaret ediyorlar hem de yaz sıcağından korunarak, serinliyorlar"

Vatandaşların tesisleri ziyaret ederek, yaz sıcağından korunarak, serinlediklerini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Buz Pateni Tesis Amiri Hakan Dumrul da, "İnsanlarımız buraya gelerek, serinliyorlar ve çocuklarını izliyorlar. Bölgedeki hemen hemen tüm vatandaşlarımızın çocuklarına ve yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin imkanları çok uygun. Bölge şehirlerden gelen vatandaşlarımız çok fazla. Özellikle yaz döneminde alanımıza serinlemek için gelen vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. 4 yaşından, 75 yaşına kadar kayak yapmak için tesislerimize gelen vatandaşlarımız var. Bu konuda hem tesisimizi ziyaret ediyorlar hem de yaz sıcağından korunarak, serinliyorlar. Ortamımız gayet serin ve rahatlatıcı. Üstelikte spor imkanı sunuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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