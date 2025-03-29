Buca'da Çöp Yığınları Bayram Öncesi Tepki Çekti - Son Dakika
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Genel

Buca'da Çöp Yığınları Bayram Öncesi Tepki Çekti

Buca Belediyesi'nde maaş krizine yanıt olarak işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi, ilçede çöp yığınlarına neden oldu. Vatandaşlar, toplanmayan çöpler nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirirken, hijyen ve sağlık sorunlarına dikkat çekiyor.

29.03.2025 17:24
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Buca Ramazan Bayramı'nı bu manzarayla karşılıyor: Mahalledeki çöp yığınlarına vatandaşlardan tepki

İZMİR - Ramazan Bayramı öncesi Buca Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi, işçilerin iş bırakma eylemine neden oldu. Eylem sebebiyle, ilçede neredeyse her mahallede oluşan çöp yığınları tepkiyle karşılandı.

Buca Belediyesi'nde, şubat ayı maaşlarının, dört aylık geriye dönük farkların ve iki aylık gıda kartı ödemelerinin yapılmaması üzerine işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Belediyede çalışan bin 600'ün üzerinde işçi eyleme katılırken, ilçede 3 gündür çöpler toplanmıyor. Toplanmayan çöpler nedeniyle ilçedeki çöp konteynerleri ağzına kadar dolu, çevresinde çöp yığınları birikmiş halde çirkin bir görüntü sergiliyor. Çocuk parkının hemen yanında köpeklerin eşelediği çöpler, sağlığı da olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar tepkili: "Şikayetlere rağmen değişen bir şey yok"

İnkılap Mahallesi'nde toplanmayan çöplerden rahatsız olan mahalle sakini Mustafa Savaş Yıldız, "Defalarca şikayetçi olduk ama kimse ilgilenmedi. Çöpler zaten 10 günde bir toplanıyor. Bütün mahallenin çöpleri tek bir yere atılıyor. Bir tane burada çöplük var, bir tanesi de 300 metre ileride. Şikayetlere rağmen değişen bir şey yok. Kokunun yanında sivrisinek de karasinek de var. Kötü kokudan dolayı evlerde duramıyoruz. Karasinekler her yeri bastı. Yapılacak hiçbir çözüm yok. 50 defa da şikayet etsen aynı. İş yapan yok. Buradan geçtiğin zaman bu kokudan rahatsız olmayan insan var mı? Hijyen de sağlık da yok. Her konuda tiksinirsin. Nefes alamıyoruz. Burada hiçbir şey değişmez" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Büşra Keleş de şunları kaydetti:

"Rahatsızlık oluşturuyor. Yaz geldiği zaman da böyle olursa daha büyük sıkıntılar yaşanılacak. Sağlık açısından da kötü. Rahatsız oluyorum. Buraya çok yakın oturuyorum. Kokudan dolayı da rahatsız oluyoruz. Bir an önce toplanmasını istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Buca'da Çöp Yığınları Bayram Öncesi Tepki Çekti - Son Dakika

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