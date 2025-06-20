Buca'da İşçi Eylemi Üçüncü Güne Girdi: Sokaklar Çöple Dolu - Son Dakika
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Buca'da İşçi Eylemi Üçüncü Güne Girdi: Sokaklar Çöple Dolu

20.06.2025 22:25
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İzmir Buca'da işçilerin maaşlarını alamadıkları için başlattıkları iş bırakma eylemi, sokakların çöp yığınlarıyla dolmasına ve vatandaşların hastalık riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Çöp kokusu nedeniyle isyan eden vatandaşlar, yönetimden çözüm bekliyor.

Buca'da işçi eyleminin üçüncü günü: Sokaklar çöp koktu, vatandaş isyan etti

"Çöpü toplayamayan ülkeyi nasıl yönetecek"

İZMİR - İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi işçilerinin maaşlarını ve yan ödemelerini alamadıkları için başlattıkları iş bırakma eylemi 3'üncü gününde de devam etti. Temizlik hizmetlerinin durması nedeniyle çöplerin toplanmadığı sokak ve caddelerde vatandaşlar kokudan şikayetçi olurken, hastalık riskiyle de karşı karşıya kaldı. İşe gitmek için çöplerin arasından geçmek zorunda kalan bir vatandaş ise "Çöpleri toplayamayanlar ülkeyi nasıl yönetecekler" diye isyan etti.

İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi'nde maaş ve yan ödemelerini alamayan işçilerin başlattığı iş bırakma eyleminin üçüncü gününde ilçe adeta çöplüğe döndü. Sokaklar, caddeler, parklar çöp yığınlarıyla kaplanırken, sıcak hava nedeniyle etrafa yayılan ağır koku vatandaşları isyan ettirdi. Çocuk parklar, caddeler ve sokaklar çöple dolup taşarken, işe gitmek için çöp yığınlarının arasından geçmek zorunda kalan bir vatandaş, ""Çöpleri toplayamayanlar ülkeyi nasıl yönetecekler" diye tepki gösterdi.

"Sineğin, böceğin içerisinde mücadele vermeye çalışıyoruz"

İnönü Mahallesi'nde esnaflık yapan Alpay Yıldız, " Gediz, pazaryerinin içerisinde 40 yıldır esnafım. Ticaretle uğraşıyorum. Malum burası pazar yeri. Zaten börtü böcekten biz kurtulamıyoruz. Bir de böyle bir yığıntının içerisinde kaldık. Bu sadece şu an olan bir şey değil her zaman böyle. Biz emekçi arkadaşlarda suç bulmuyoruz. Baştakiler galiba ödemelerini düzgün yapamadıklarından dolayı biz bu hallere geldik. Bize bir çare bulsunlar çünkü kokuyor yani. Yaksak yakılmıyor. Sineğin, böceğin içerisinde mücadele vermeye çalışıyoruz. Çok aşırı sinek böcek böyle oluyor. Bir önlem alınmazsa, birkaç gün içerisinde daha kötü olacak. Halimizi görüyorsunuz. Bu halk bunu vallahi hak etmiyor. A partisi, B partisi bizi ilgilendirmiyor. Güzel hizmet veren bizim yanımıza gelsin. Başka da bir şey istemiyoruz" diye açıklama yaptı.

"Bize de yazık"

Aynı mahallede kıraathanede çalışan Yaşar Çok ise, "Burası her zaman böyle, pislikten geçilmiyor. İnsanlar rahatsız olur, insanlar hasta olur; biz rahatsız oluyoruz. Burada hastalık var, sinek var, pislik var. İşçiler maaşını alamıyor ama bizim ne suçumuz var. Pislikten geçilmiyor ki. Yazık bize de yazık. Sayın Cumhurbaşkanımız onun için diyor İzmir'i çöp götürüyor diye" tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Buca'da İşçi Eylemi Üçüncü Güne Girdi: Sokaklar Çöple Dolu - Son Dakika

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