Buca'da Maaş Krizi: Çöp Sorunu Büyüyor - Son Dakika
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Buca'da Maaş Krizi: Çöp Sorunu Büyüyor

19.06.2025 14:26
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CHP'li Buca Belediyesi'ndeki işçilerin maaş krizinin devam etmesi nedeniyle temizlik hizmetleri durdu. Çocuk parklarındaki çöpler, halk sağlığını tehdit ediyor. İşçiler, alacakları için eylemde bulunurken, durumu eleştiren vatandaşlar çöplük haline gelen ilçe için çözüm bekliyor.

Buca'da maaş krizi sürüyor: İşçiler parasız, sokaklar çöp dolu

Çocuk parkında toplanmayan çöpler tehlike saçıyor

İZMİR - CHP'li Buca Belediyesi'nde işçiler ve belediye arasındaki maaş krizi nedeniyle temizlik hizmetleri durdu, ilçe çöplüğe döndü. Özellikle çocuk parkında toplanmayan ve tehlike saçan çöplere vatandaş tepki gösterdi.

Genel İş üyesi Buca Belediyesi işçileri, Nisan-Mayıs maaşını, iki gıda kartını ve toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını alamadıkları için üretimi ve hizmeti durdurdu. Aylar boyunca alamadıkları paralarla birlikte birikmiş olarak 150 bin liraya yakın alacağı olduğu öğrenilen işçiler, enflasyondan dolayı alacaklarının değerinin düştüğünü de ifade etti. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçiler, iş bırakma eyleminin ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren ana hizmet binası önünde toplanmaya başladı.

Sokaklar çöple doldu

Maaş alamayan işçilerin isyan bayrağını çektiği ilçede, temizlik hizmetleri durdu. Günlerdir toplanmayan çöpler özellikle çocuk parklarında birikerek halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Yaz sıcağıyla birlikte çürüyen atıklar etrafa ağır bir koku yayarken, çocuklar mikropla burun buruna kalıyor.

Haklar alınana kadar eylem sürecek

Eylemdeki işçiler adına açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, eksik yatan Nisan ve Mayıs maaşları ile yan haklarını alana kadar iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Pektaş, "Mağduriyetimizin giderilmesi adına şu an için hala bir görüşme yapılmadı. Başkan Yardımcısı bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Geldiği zaman kendisiyle görüşeceğiz ve yaşadığımız mağduriyeti kendisine de aktaracağız. Bütçeyi yönetmekle sorumlu olan bizler değiliz. Bütçenin yönetilememesi ya da İller Bankası'na bunca zaman ödenmemiş borçlar karşılığında maaşlarımızı kesintiye uğratarak göndermesi de bizim suçumuz değil. Bu bütçenin faturasını biz işçiler ödüyoruz ne yazık ki. Çoluk çocuğumuzun eşlerimizin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Bakın biz yılbaşını parasız geçirdik, bayramları parasız geçirdik. Yani bir insanın, bir ebeveynin bayramda çocuğuna bayramlık alamaması kadar acı bir durum yok. Ne yazık ki biz bu süreçleri yaşıyoruz. Birçok şantiyedeki arkadaşım işe yürüyerek gelmek zorunda kalıyor. Bazıları çavuşunu arayıp 'Ben gelemiyorum. Evim de uzakta. Yol param yok' diyor. Bu şartlarda biz nasıl hizmeti üretmeye devam edebiliriz? Evet, belediyenin bütçesi bunun için uygun olmayabilir ama bu politikaların faturasını da biz ödemek istemiyoruz daha fazla. Nisan ayından kalan maaşımız, tam olarak alamadığımız Mayıs ayı maaşımızdan kalan ücret ile gıda kartlarımızı alana kadar iş edinmeme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuk parklarında çöp dağları

Çocuk parkı yanında toplanmayan çöpler yüzünden çocuklar tehlikeyle burun buruna kalırken, etrafa yayılan koku da vatandaşı rahatsız ediyor. Çöp sorunu ile ilgili açıklama yapan vatandaşlardan Atilla Kahramantürk, "İşte biz burada oturuyoruz. Buranın pisliği hep böyle. Yani bunları çekmekten çok sıkıldık. Buna bir çözüm de bulmuyorlar. Mağduriyetimiz ilk değil, burası devamlı böyle. Mağdur olan hep biz oluyoruz. İzmir'in her yeri böyle, bir tek burası değil. Konak da, Buca da, Karabağlar da... Onların anlaşamaması yüzünden halk böyle pislik çekiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Buca'da Maaş Krizi: Çöp Sorunu Büyüyor - Son Dakika

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