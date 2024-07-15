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Bursa'da 15 Temmuz şehitleri törenle anıldı

BURSA - Bursa'da Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehit ve gazileri anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "FETÖ'cü harekatının 40 yıllık planı ve biriktirdiği güç milli irade karşısında bir gecede tarihin çöplüğündeki yerini aldı" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılında Bursa'da anma programları 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü ile başladı. Bursa Valiliği önünden başlayan yürüyüşe Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehter Takımı yürüyüşe eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Aziz milletimiz kendisini hesaba katmayanlara milli iradenin ne demek olduğunu en ağır şekilde göstermiş adeta milli irade dersi vermiştir. Üzeriden, üzerinden sekiz yıl geçse de o geceyi yaşadıklarımız hafızalarımızda hala dün kim ki, bir canlılığını koruyor. Yaptığımız hamlelerin benzerleri tüm kentlerimizde hayata geçirildiği ve en nihayetinde gün ağarırken, darbe planı boşa düşürüldü. Milletimizin milli ve manevi değerlerini kendileri ve hamleleri istikametinde sömüren, hainler topluluğunun gücü milletimizin çelikleşmiş iradesine çarparak bir gecede parçalandı. FETÖ'cü harekatının kırk yıllık planı ve biriktirdiği güç milli irade karşısında bir gecede tarihin çöplüğündeki yerini aldı" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin darbelere karşı nasıl bir dayanışma gösterdiğini o gece gördük"

Hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin büyük dayanışma örneği gösterdiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Milletin iradesine karşı yapılan darbenin, ihanetin, milletin zaferi ile sonuçlandığı günü anıyoruz ve 8 yıl önce şehit düşenlere Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum, iyi ki varlar. Bu millet darbelere karşı nasıl bir dayanışma gösterdiğini, o gece hep beraber gördük. Bu vesileyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimizin korunması için canını feda eden şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Bir gecede 250 şehit, 20 binin üzerinde gazi"

15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmetle anan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "İçeriden dışarıdan zor bir coğrafyada yaşamı yaşıyoruz ve bu ülke bu millete yakın siyasi tarihimizde. Çektirilen acıların ve çektirilenleri gayet yakinen iyi biliyoruz. İlk defa 8 sene önce bu millet yeter dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısıyla meydanlara indi ve o hainlere fırsat vermedi. Allah hepinizden razı olsun. Bir gecede 250 şehit, 20 binin üzerinde gazi bu millet bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi.