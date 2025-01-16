Bursa'da Balkan ve Rumeli Dernekleri Buluşması - Son Dakika
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Bursa'da Balkan ve Rumeli Dernekleri Buluşması

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Bursa'nın Balkan kültürüne sahip çıktığı ve Balkan Enstitüsü'nün kurulması için çalışmaların başlatıldığı toplantıda, çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi bir araya geldi.

16.01.2025 21:39  Güncelleme: 21:46
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Bursa'da Balkan ve Rumeli buluşması

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balkan ve Rumeli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bursa'nın bir Balkan şehri olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, uzun yıllardır konuşulan Balkan Enstitüsü'nü bu dönemde hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 'Balkan ve Rumeli Dernekleri Buluşma Toplantısı', Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Balkan ve Rumeli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve meclis üyeleri katıldı.

"Oradaki mirasımızı sahiplenip ayağa kaldırmalıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinin de bir Balkan çocuğu olduğunu hatırlattı. Bursa'nın bir Balkan şehri olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa'nın 2024 yılı ihracatı yaklaşık 17.5 milyar dolardır. Bunun 13 milyar dolarını Balkan iş insanları yapmıştır. Bursa'daki iş insanlarının birçoğunun da Balkan göçmeni olduğunu görüyoruz. Bursa'ya dün de Balkanlar katkı veriyordu, hala katkı vermeye devam ediyor. Balkanlardaki tarihi ve kültürel mirasa bugüne kadar sahip çıkıldı. Oradaki mirasımıza çok yönlü bakmalıyız. Oradaki mirasımızı sahiplenip ayağa kaldırmalıyız. Gelecek nesiller oralara gittiğinde hikayelerini dinleyebilmelidir. O yüzden bu konuda sorumluluğumuz var. Ben de anne ve baba tarafının köylerini gezdim" dedi.

"İlişkilerimizi ne kadar güçlendirirsek o kadar çok iz bırakırız"

Bursa ve Balkanlar arasındaki ticari boyutu da desteklemek gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, sanayici ve iş adamları derneklerinin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını anlattı. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Balkanlarla olan ilişkilerimizi ne kadar güçlendirirsek o kadar çok iz bırakırız. Sürdürülebilirliğini de sağlamış oluruz. Balkanlar bizim için tarihi ve kültürel olarak çok kıymetlidir. Bursa'da Balkan Enstitüsü'nün kurulması hep konuşulmuştur. Belki bu dönem bunun da altyapısını oluşturarak enstitüyü kurabiliriz. Gelecek kuşaklara önemli bir değer olarak aktarabiliriz. Bunu kamu ve sivil toplum iş birliğiyle yapabiliriz. Bursa'ya değer katan insanlarla birlikte olmaktan mutluluk duydum" dedi.

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı Bursa'nın bir nevi Balkanların başkenti olduğunu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Balkanlar ve Rumeli'ye yönelik birçok çalışması olduğunu söyleyen Hasan Öztürk, sivil toplum kuruluşlarıyla doğrudan ilişki kurarak ortak projeler geliştirmek istediklerini anlattı. Bursa'nın, Türkiye'nin Balkanlarla olan bağının en önemli figürü olduğunu belirten Öztürk, Balkan ve Rumeli Enstitüsü'nün kurulması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından program, soru cevap bölümüyle devam etti.

Bursa\'da Balkan ve Rumeli Dernekleri Buluşması
Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Rumeli, Genel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa'da Balkan ve Rumeli Dernekleri Buluşması - Son Dakika

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