Bursa'da Dünya Gönüllüler Günü Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genel

Bursa'da Dünya Gönüllüler Günü Buluşması Gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum ve Gönüllüler Buluşması', Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Osmangazi ilçesindeki Merinos AKKM'de yapıldı. Etkinlikte önemli konuşmalar yapıldı ve gönüllülüğün önemi vurgulandı.

05.12.2024 23:17
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Bursa'da "Dünya Gönüllüler Günü Buluşması"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi birlikteliğinde, "Sivil Toplum ve Gönüllüler Buluşması" düzenlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Merinos AKKM'de, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi birlikteliğinde, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında "Sivil Toplum ve Gönüllüler Buluşması" gerçekleştirildi. Etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ve birçok STK üyesi katıldı. Açılış konuşmaları öncesi Burcu Mutlu eşliğinde, Başkan Bozbey'inde katılımıyla drama çalışması yapıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy açılış konuşmasında, "İyi ki bugün buradasınız, gönüllü insanlardan ve paydaşlardan bizler besleniyoruz. Kent konseyi gönüllülerinden güç alıyor. Biz onların yaptıkları çalışmaların görünür yüzüyüz. Gönüllülük karşılık beklemeden, emek harcayarak güzel bir şeyin parçası olmak demektir. Bizler her zaman yanımızda olduğunuz için tüm gönüllülerimize yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayarak, "Bursa'mızda sivil toplumun gücünü ortaya koymaya çalışan bir anlayışa sahibiz. Sivil toplum bir toplumun kalbidir. Sivil toplum üyeleri Bursa'mızın gelişmesinde rolü olan en önemli paydaşlardır. Seçim öncesi her sesin sesi olacağımızı, katılımcı anlayışı kentin her noktasına taşıyacağımızı iletmiştik. Bugün de sözde kalmadığını, yaşayarak görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yapılan açılış konuşmaları ardından Nilüfer Halk Gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'da Dünya Gönüllüler Günü Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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