Bursa'yı şiirlerle anlatmıştı, 34 yıl görev yaptığı camiden uğurlandı - Son Dakika
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Genel

Bursa'yı şiirlerle anlatmıştı, 34 yıl görev yaptığı camiden uğurlandı

Bursa'da tarihi Emirsultan Camisi'nde 34 yıl imam hatip olarak görev yapan Münir Cengiz ve İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy'un ağabeyi Behiç Aksoy, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Münir Cengiz, Bursa şiirleriyle sosyal medyada binlerce kişinin gönlüne taht kurmuştu. Behiç Aksoy ise İhlas Vakfı gönüllüsü olarak tanınıyordu.

18.05.2024 21:30
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Bursa'yı şiirlerle anlatmıştı, 34 yıl görev yaptığı camiden uğurlandı

Emirsultan Camisi'nin emekli imamlarından Münir Cengiz ve İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy'un ağabeyi Behiç Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Bursa'da tarihi Emirsultan Camisi'nde 34 yıl imam hatip olarak görev yapan ve okuduğu Bursa şiirleriyle sosyal medyada binlerce kişinin gönlüne giren iki çocuk babası Münir Cengiz görev yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı. İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy'un ağabeyi İhlas Vakfı gönüllüsü Behiç Aksoyda aynı camiden sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Münir Cengiz ve Behiç Aksoy için Emirsultan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına eski bakanlardan Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sevenleri, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

Bursa'nın sevilen din görevlilerinden Münir Cengiz son yıllarda Cengiz Numanoğlu'nun Bursa şiirlerini okuyarak gönüllerde taht kurmuştu.

Yüzlerce hafız yetiştiren Emirsultan emekli imam hatibi Cengiz Hamitler Kabristanı'nda toprağa verildi

Öte yandan İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy'un İhlas Vakfı gönüllülerinden ağabeyi Behiç Aksoy da ahirete irtihal etti. Aksoy da Emirsultan'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kabristanı'nda dualarla defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'yı şiirlerle anlatmıştı, 34 yıl görev yaptığı camiden uğurlandı - Son Dakika

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