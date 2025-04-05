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Bursa'da Fetih Coşkusu

Bursa'da Fetih Yürüyüşü, Tophane'den Panoroma Müze'ye uzanan etkinliklerle kutlandı.

05.04.2025 20:30
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Bursa'da fetih coşkusu

Tophane'den başlayan Fetih yürüyüşü Panoroma Müze'de sona erdi

BURSA - Bursa'da bu yıl 20'incisini düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri renkli kutlamalarla başladı. Sabah Ulucami'de fetih duası ile başlayan etkinlikler çerçevesinde Tophane Meydanı'ndaki resmi açılışın ardından fetih yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte Mehter Takımı ilgi gördü.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu'na sahne oldu. Sabah namazı öncesi de Ulucami'de fetih duası yapıldı. Tophane'deki açılış töreninin ardından protokolün ve vatandaşların katılımıyla Saltanat Kapı, Çakırhamam, Atatürk Caddesi'ni takip ederek Panoroma Müze'de sona eren fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tophane Orduevi önünden Temiz Cadde Kavşağına kadar, Atatürk Caddesi, Cemal Nadir Caddesi, İnönü Caddesi, Setbaşı Heykel İstikameti, İnönü Caddesi Cumhuriyet Caddesi Kavşağı ile Panorama Müzesi Arası ve Cumhuriyet Caddesi güzergahları etkinlik sonuna kadar araç trafiğine kapatıldı.

Fetih şenlikleri çerçevesinde önümüzdeki hafta 13 Nisan Pazar günü Soğukpınar Mahallesi'nde gelin alma töreni yapılacak. Çaybaşı Mahallesi'nde de köy düğünü gerçekleştirilecek. 27 Nisan Pazar günü Rahvan Atları Koşusu'nda ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce at, dereceye girmek için kıyasıya mücadele verecek. Yerli ve yabancı binlerce sporcu ve vatandaşın katıldığı

Uluslararası Tarihi Halk Koşusu, 04 Mayıs tarihinde Saltanat Kapı'dan start alacak. Koşuda dereceye giren sporcular için aynı gün Pınarbaşı Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek

Kaynak: İHA

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