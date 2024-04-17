Bursa'da suç oranı azaldı, suçlu yakalama oranı yükseldi
BURSA - Bursa'da evden hırsızlık olaylarında yüzde 72 azalma yaşandığını, suçlu yakalama oranının ise yüzde 95'e yükseldiğini belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapmak için titizlikle çalışıyoruz. Son 1 ayda 810 kişi yakalanırken, asayiş, kaçakçılık, organize suçlar ve narkotik suçlarında büyük başarılar elde edildi" dedi.
Bursa Valiliği koordinesinde Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Heykel Valilik binasında yapılan toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanısıra, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker katıldı.
Vali Demirtaş, önemli açıklamalarda bulundu.
Bursa'da Mart 2024 yılında gerçekleşen asayiş olayları ve birimlerin bu olaylarla ilgili yürüttüğü güvenlik ve asayiş ile ilgili istatistikleri paylaşan Vali Demirtaş, "İlk başkentimiz medeniyetlerin eşiği Bursa'nın Dünya'nın en güvenilir şehirleri arasında hak ettiği yerini alması ve Bursalı vatandaşların huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmesi hedefiyle valilik koordinesinde, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizde büyük bir gayretle çalışıyoruz" dedi.
"Asayiş olaylarında gözle görülür bir düşüş dikkat çekiyor"
Yapılan çalışmalar neticesinde 2024 yılı Mart ayı ile geçen yıl aynı dönem kıyaslandığında olay sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandığını ifade eden Vali Demirtaş, "Bunun yanında aydınlatma oranlarımız da artış göstermiştir. Asayiş oranlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik azalma yaşanmış olup, suçları aydınlatma oranı yüzde 85'ten yüzde 95'e ulaşmıştır. Olayları bazı suç gruplarına göre değerlendirdiğimizde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 54'lük azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı yüzde 57'den yüzde 74'e ulaşmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 17'lik bir azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı yüzde 93'ten yüzde 98'e ulaşmıştır. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 72'lik azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı ise yüzde 84'ten yüzde 95'e ulaşmıştır. Otodan hırsızlık olaylarında ise yüzde 86'lık azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı ise yüzde 25'ten yüzde 71'e ulaşmıştır" dedi.
"Son 1 ayda aranan 810 kişi yakalandı"
Son bir aylık dönemi değerlendiren Vali Demirtaş, "Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon ve gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde 155'i hırsızlık, 17'si dolandırıcılık, 29'u yağma, 15'i cinsel saldırı, 6'sı öldürme suçları, 5'i terör suçları, 177'si narkotik suçları, 36'sı KOM suçlar ve 370'i diğer suçlar olmak üzere toplamda 810 aranan şahıs yakalanmıştır. Bu şahısların 61'i 10 yıllık ve üzeri, 103'ü 5 ve 10 yıl arası, 646'sı ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardır" diye konuştu.
Vali Demirtaş konuşmasına şu şekilde devam etti; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonlar sayesinde kaçakçılara ve organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında icra edilen faaliyetler neticesinde Mart ayında 150 şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahısların 18'i tutuklanmıştır. Başta organize suç örgütleri olmak üzere tüm kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak 3 planlı operasyon neticesinde 22 şahıs hakkında işlem yapılmış, bu şahıslardan 7'si tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 şahıs serbest bırakılmıştır."
Bursalıları uyuşturucu konusunda da uyaran Demirtaş, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımızı uyuşturucu belasından uzat tutmaya yönelik çalışmalarımızda kesintisiz devam etmektedir. Bu illetten Bursa'yı kurtarmak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheli adalete teslim edildi. 145 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok sayıda uyuşturucu madde ise ele geçirilerek sokaklardan temizledik ve temizlemeye de devam edeceğiz" dedi.
Bursa'daki huzur ve güven ortamını her gün daha iyiye ulaştırmak kendilerinin en önemli görevi olduğunu belirten Demirtaş, "Bu huzurun sağlanmasında gece gündüz demeden çalışan büyük emek harcayan kaymakamlara, emniyet müdürlerine, jandarma komutanına, sahil güvenlik komutanına ve tüm kolluk görevlilerine katkıları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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