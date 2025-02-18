Büyükçekmece'de Deprem Riski Taşıyan 23 Yapı Yıkıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Deprem Riski Taşıyan 23 Yapı Yıkıldı

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Tepecik Ulus Mahallesi'nde riskli olduğu belirlenen 23 bağımsız bölümden oluşan 7 blok yıkıldı. Yeni projelerle depreme dayanıklı modern yapılar inşa edileceği belirtildi.

18.02.2025 13:00  Güncelleme: 13:07
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Deprem riski taşıyan 23 yapı belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tepecik Ulus mahallesinde riskli olduğu tespit edilen 23 bağımsız bölümden oluşan 7 blok kentsel dönüşüm projesi dahilinde belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

İstanbul'da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların yıkımları hızla devam ederken, yıkılan riskli binaların yerine depreme dayanıklı modern yapılar inşa ediliyor. Büyükçekmece'nin Tepecik bölgesinde uzun yıllardır imar sorunu nedeniyle kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilemiyordu. Geçtiğimiz aylarda 1/1000'lik planları İBB Meclisi'nde onaylanan Tepecik merkez, Ulus ve Hürriyet mahallerinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Ulus Mahallesi'nde 7 bloktan oluşan 23 bağımsız yapı yıkıldı.

"Depreme hazırlıklı yakalanmak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir"

Konuya ilişkin bir açıklamaya yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, 2009'dan sonra Büyükçekmece'ye bağlanan Tepecik bölgesinin merkezi, Hürriyet ve Ulus mahallelerinin hassasiyet arz ettiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bugün Tepecik Ulus Mahallesi'ndeyiz. Burada 7 tane küçük blok, 23 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştiriyoruz. Her gün televizyonda 3 şiddeti ile 5 şiddeti arasında depremleri sürekli olarak duyuyoruz. Sayın Dr. Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'deki en büyük projesi vatandaşlarımızın bir deprem anında sağlam bloklarda yaşamasına kadar kentsel dönüşümü devam ettirme çabası. Onun için her hafta birkaç blok yıkarak kentsel dönüşümü yapmaya devam ediyoruz. Buraya yapılacak olan proje tek blok, 20 daire ve 7 dükkan olarak 27 bağımsız bölümden oluşacaktır. Burada yapılan proje "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanarak, vatandaşın kendisinin dönüşüm yaptığı bir proje. Depreme hazırlıklı olarak yakalanmak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir. Yıllardır biliyoruz ki Tepecik Merkez, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin planları maalesef yoktu. Bu planların bütün işlemleri tamamlandı. Önce 5000'lik sonra 1000'lik planlar askıdan indirildi ve şu anda plan yürürlüğe girdi. Tepecik bölgesinde, Ulus ve Hürriyet Mahallelerinde çok hızlı bir kentsel dönüşüm başlayacak. Yine bunun yanında geçen hafta Pınartepe Mahallesi'nin yıllardır bekleyen 5000'lik planları Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edildi ve oradaki süreç de devam etmektedir. Amacımız Büyükçekmece'de öncelikle plan sorunlarını çözmek. Plan sorunları çözüldükten sonra da bir an önce kentsel dönüşüme başlamaktır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de Deprem Riski Taşıyan 23 Yapı Yıkıldı - Son Dakika

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