Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm: 33 Yıllık Binalar Yıkıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm: 33 Yıllık Binalar Yıkıldı

İstanbul Büyükçekmece'de 33 yıllık binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Deprem sonrası hasarlı ve yıkılma riski taşıyan binalar için yürütülen bu çalışmalar, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul'daki depremlerle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi.

25.04.2025 11:40  Güncelleme: 11:43
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Depremi en çok hisseden ilçelerden Büyükçekmece'de 33 yıllık binada kentsel dönüşüm

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem kentsel dönüşüm önemini bir kez daha gündeme getirdi. Depremi en çok hisseden ilçelerden Büyükçekmece'de yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında 33 yıllık 8 bloğun yıkımı geçekleştirildi.

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden hasarlı ve yıkılma riski taşıyan binalar çevrildi. Depremin en çok hissedildiği ilçelerin başında gelen Büyükçekmece'de düşük beton kalitesi ile yıkılma riski taşıyan 33 yıllık bina 8 bloklu 80 bağımsız konutun kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün yıkımı tamamlandı. Bina sakinleri kentsel dönüşüme giren binalarının merdivenlerinde depremden sonra beton dökülmesi ve çatlaklar oluştuğunu söyledi.

"Sadece Büyükçekmece değil, İstanbul çok önemli"

Yıkım çalışmalarını yerinde denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, artçı depremlerin zaman zaman devam ettiğini ifade ederek, "Deprem fırtınası devam ediyor. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükçekmece değil sadece İstanbul çok önemli. Her açıdan çok önemli. Büyükçekmece'de kentsel dönüşümü 2004'ten bu yana başlatmış ve koşar adım giden bir ilçeyiz. Eğer biz Büyükçekmece merkezde 55 binden fazla konutu 10 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşüme tabii tutup yenilemeseydik o eski çürük dişleri ayıklamasaydık çok hasar görürdük can kayıpları olurdu. Depremin acı yüzünü bildiğimiz için yapmış olduğumuz çalışma ve zorluklarımızı bu depremden sonra biz bayram havası olarak gördük. Evet eziyet çektik, çok yorulduk. Vatandaş belediye müteahhit üçgeninde zorlandık imar planlarını çıkarmakta zorlandık ama sonuçta testimizi 3 gün önce depremle yapmış olduk. Toplam 79 konutu yıkıyoruz bugün. Dışarıdan baktığınız zaman bu binalar yeni gibi duruyor ama 1988 yılında yapılmışlar. Üstünde çizik dahi yok ama beton kalitesi c 35 olması gerekirken c 8 çıktığından dolayı bu binalar ve diğerleri yıktırılacak" dedi.

"Her an tetikteyiz"

Akgün, kentsel dönüşümle ilgili 20 yıllık tecrübesi olduğunu ve 50 yıldır belediyeci olduğunu ifade ederek, " Biz bu tecrübeyi 50 yılda edindik. Allah'a çok şükür vatandaşın burnu dahil kanamadı. ya Kumburgaz Sahil'inde deprem gücü yüksek olsaydı yazın oradaki insanlar ne olacaktı. O bölgedeki imar planımızı 15 yıldan bu yana çıkaramadık. Ben sadece Büyükçekmece olarak bakamam bu işe. 16 milyon İstanbullu bizim her şeyimiz. Bütün ilçelerimiz denize sahile yakın ilçelerde beklenen büyük deprem olduğunda çok hasar alacağız. Milyona yakın insan kaybedeceğiz. Her an tetikteyiz" diye konuştu.

"Tam zamanında bir dönüşüm oldu"

Kentsel dönüşüme giren binada oturan Bekir Kahraman, " Tam zamanında bir dönüşüm oldu. Merdivenlerden hasarlar vardı. Can kaybı olabilirdi belki de boş olduğu için olmadı bina" dedi.

"Hasarlı bir evdi"

Dönüşüm yapıldığı binada oturan evlerinin 33 yıllık olduğunu söyleyerek, "Hasarlı bir evdi. Bir an önce çıktığımız için şükrediyoruz. Merdivenler dökülmüş hep. Herkes çıktı, kiraya taşındık. Bir zarar yok çok şükür. Yerinde bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm: 33 Yıllık Binalar Yıkıldı - Son Dakika

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