Büyükçekmece'de Yeni İmar Kuralları: Leylek Yuvaya ve Deprem Konteynerine Zorunluluk Getirildi

Sitelere deprem konteyneri, villalara leylek yuvası şartı getirildi

İSTANBUL - Nisan ayı toplantısının ilkini gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi, depreme hazırlık ve doğanın korunması adına iki örnek karara oybirliğiyle imza attı.

Göçmen kuşlar için hayati bir öneme sahip olan Büyükçekmece ilçesinde doğal hayatın ve leyleklerin korunması amacıyla havza bölgesinde yeni inşa edilecek villaların çatısına leylek yuvası monte edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca beklenen İstanbul depremine hazırlık kapsamında ilçede yeni inşa edilen site ve apartmanlara yapı kullanım izin belgesi alabilmek için deprem konteyneri şartı getirildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Nisan ayı birinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediyesi'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü meclis oturumunda, belediye meclisi örnek teşkil edecek iki önemli karara imza attı.

"Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'de yeni bir projeye imza atıyor"

Göçmen kuşlar için hayati önem taşıyan Büyükçekmece ilçesi pek çok kuş türünün yanı sıra leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Her bahar mevsiminde Afrika'dan Büyükçekmece'ye göç yoluyla gelen leylekler özellikle Büyükçekmece Gölü havzasında yuvalarını yapıyor. Büyükçekmece Belediye Meclisi, doğal yaşamın ve leyleklerin korunması için ilçede yeni yapılacak olan villa projelerinde, çatılara leylek yuvası monte edilmesi zorunluluğu getirdi. Meclisten oybirliğiyle geçen karara yönelik bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Büyükçekmece tarih boyunca göçmen kuşlarının geçiş yolu ve konaklama alanı olması nedeniyle, yüzyıllardan beri çokça leyleklerin geçinme alanı, bakım alanı, büyüme alanı, gelişme alanı ve yavrulama alanı olması nedeniyle bundan sonra dört kat ve aşağısı binaların çatılarında uygun şartlarda bir leylek yuvası yapılmasını zorunlu getiriyoruz. Villaların tamamına bir tane zorunlu getiriyoruz. Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'de yeni bir projeye imza atıyor. Doğal hayatın korunması, leyleklerin korunması, leyleklerin yuvalarının garanti altına alınması, belediyenin elinde bulunan direklerin üzerine yuvaların yapılması. Eskice Çiftliği'nde çok miktarda boş dikili beton direk vardır. Tamamını leylek yuvasına çeviriyoruz. Bunlara numara verilmesi, bunların Park Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Dairesi tarafından gözlem altında bulundurulması gibi yeni bir uğraş dalını Büyükçekmece hayatına sokuyoruz."

Yapı kullanım izin belgesi için deprem konteyneri zorunlu oldu

Büyükçekmece Belediye Meclisi beklenen İstanbul depremine hazırlık kapsamında da önemli bir projeye imza attı. Büyükçekmece'de yeni inşa edilecek olan site ve apartmanlara deprem konteyneri yapılması mecburiyeti getirildi. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Tarık Erdoğan, yapılacak olan deprem konteynerlerinin amacı dışında kullanılmayacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Ülkemiz deprem kuşağı içinde olan ve her an deprem tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek konumdadır. İlçemiz kentsel dönüşüm konusunda ülke çapında en hızlı reaksiyon veren ilçelerden biridir. Ancak deprem sonrası hızlı müdahale konusunda son yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde gördüğümüz üzere çok hazırlıklı değiliz. Toplam yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri parsellerde yapı kullanım izin belgesi alabilmek için deprem konteyneri konulması zorunludur. Deprem konteyneri, mimari proje vaziyet planında gösterilmek ve idarenin öngördüğü yere konulmak zorundadır. Deprem konteyneri içeriği, Afet İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Kontrol edilip, onaylandıktan sonra yapı kullanım izin belgesi düzenlenebilecektir. Müteahhit firma deprem konteyneri oluşturmak ve idarece mühürlenmiş şekli ve yapı kullanım izin belgesi ile site yönetimine teslim etmek zorundadır. Deprem konteyneri hiçbir şekilde betonarme bir yapı haline getirilemez, amacı dışında kullanılamaz."

2024 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Meclis gündeminde yer alan maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediyesi'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Şahin'in yönettiği faaliyet raporu görüşmelerinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2024 yılında yapılan çalışmalar, projeler ve hizmetler hakkında meclisi bilgilendirdi. Lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ardından Büyükçekmece Belediyesi'ni' 2024 Yılı Faaliyet Raporu oyçokluğuyla kabul edildi.