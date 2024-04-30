Canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni toprağa verildi - Son Dakika
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Genel

Canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni toprağa verildi

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, canlı yayın yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Turan, Kayseri'de defnedildi.

30.04.2024 23:08
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Canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni toprağa verildi

KAYSERİ - Canlı yayın yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan son yolculuğuna uğurlandı.

CZN Burak ile görüşmek için 8 gün önce Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a dün akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın yaparken kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Turan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Turan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni toprağa verildi - Son Dakika

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