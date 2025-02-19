Çaycıyla Oğlak Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çaycıyla Oğlak Yürüyüşü

Geniş Video İzle

Tekirdağ'da çaycı Mahir Gök ile dolaşan sevimli oğlak, müşterilerin kahvaltısını paylaşıyor.

19.02.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da çaycıyla dolaşan oğlak şaşkına çevirdi

Sokaklarda çaycının ardından bir an olsun ayrılmıyor

Kahvehaneye girip müşterilerin kahvaltısını paylaşıyor

Mahalleli oğlağı sevdi, ama börekleri kaptıranlar dertli!

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çay işletmeciliği yapan Mahir Gök'ün sahiplendiği oğlak, bir an olsun yanından ayrılmıyor. Sokak sokak çay servisine eşlik eden sevimli oğlak ilgi odağı oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çay işletmeciliği yapan Mahir Gök, arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı. Ancak kısa sürede oğlak ile Gök arasında kopmaz bir bağ oluştu. Çay servisi yaparken bir an olsun sahibinin peşini bırakmayan oğlak, sokak aralarında, kahvehanelerde ve Bedesten'de Mahir Gök ile birlikte geziyor. Mahallede ilgi odağı haline gelen sevimli hayvan, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Nereye gidersem leşimde!"

Oğlağın hikayesini anlatan Mahir Gök, "Bunu bizim bir arkadaş almış, bakamayınca bana verdi. Sütle besleniyor, bazen de yem veriyorum. Çok sadık. Nereye gidersem hep peşimde" diyerek oğlakla arasında oluşan bağı dile getirdi.

Gök, çay servisine çıktığında oğlağın da arkasından ayrılmadığını belirterek, esnafların ve mahallelinin bu duruma alıştığını söyledi. Sokak aralarında, çay ocağında ve kahvehanelerde sürekli kendisini takip eden oğlak, Bedesten'in maskotu haline geldi.

Kahvehaneye girip börekleri götürüyor!

Oğlak, en çok zaman geçirdiği yerlerden biri olan kahvehanede ise müşterilerin kahvaltı keyfini bölmesiyle dikkat çekiyor. Sabahları süt içen sevimli hayvan, çevresindekilerin ilgisini toplasa da bazı müşterilerin kahvaltılarını da hedef alıyor.

Kahvehanede oturan Gökmen Erol, oğlağın iştahına yetişemediklerini esprili bir dille anlatarak, "Bu çok fena bir şey. Her sabah burada sütle besleniyor. Biz burada işçiyiz, buna rağmen masalara atlıyor, böreklerimizi, poğaçalarımızı hepsini götürüyor" diyerek oğlaktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mahallenin maskotu oldu

Kısa sürede mahallelinin sevgisini kazanan oğlak, Bedesten çevresindeki esnafın da ilgisini çekti. Onu görenler sevmeden geçmiyor, fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya giriyor. Sevimli oğlak şimdiden mahallede popüler olmuş durumda.

Tekirdağ sokaklarında çaycısıyla birlikte dolaşan, kahvehanede oturanların kahvaltısını paylaşan bu sevimli oğlak, mahallede unutulmayacak anılar bırakmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Tekirdağ, 3-sayfa, Genel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Genel Çaycıyla Oğlak Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Çaycıyla Oğlak Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.