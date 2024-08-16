Çektikleri video ile köylerine oyun parkı isteyen çocukların isteği yerine geldi - Son Dakika
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Çektikleri video ile köylerine oyun parkı isteyen çocukların isteği yerine geldi

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Çektikleri video ile belediye başkanından oyun parkı isteyen Direkli köyü çocuklarının sesini duyan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı ile, Direkli köyüne oyun parkı kuruldu.

16.08.2024 17:17  Güncelleme: 17:29
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Çektikleri video ile köylerine oyun parkı isteyen çocukların isteği yerine geldi

Başkan Başdeğirmen çocukların oyun parkı isteğini yerine getirdi

ISPARTA - Çektikleri video ile belediye başkanından oyun parkı isteyen Direkli köyü çocuklarının sesini duyan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı ile, Direkli köyüne oyun parkı kuruldu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy, belde ve ilçelerden gelen talepleri geri çevirmiyor, imkanlar ölçüsünde her talebe olumlu yanıt veriyor. Çocuklar konusunda da hassas olan Başkan Başdeğirmen, Direkli köyündeki çocukların talebine kayıtsız kalmadı. Direkli köyünde video çeken çocuklar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den çocuk oyun parkı istediklerini belirttiler. Çocuklar videoda, "Biz Direkli köyü çocuklarıyız. Şükrü başkanımız bizim parkımız yok, biz park istiyoruz" dediler. Başkan Başdeğirmen bu talep üzerine hemen talimat vererek, çocukların isteğini yerine getirdi.

Çocuklardan başkana teşekkür

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Direkli köyüne giderek, çocuk oyun parkını kurdu. Direkli Köyü Muhtarı Hasan Erkek, çocukların Başkan Başdeğirmen'den oyun parkı talebi olduğunu, bu talebinde hemen yerine getirildiğini söyledi. Erkek, "Çocukların sesini hemen duyduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız oyun parkında oynamaya başladılar. Başkanımız asfalt ve kilit parke taşı konusunda da destek veriyor. Köyümüz sanki Isparta'nın bir mahallesi gibi belediyeden destek görüyor. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum" dedi. Çocuklar da köylerine oyun parkı kurulmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

Çektikleri video ile köylerine oyun parkı isteyen çocukların isteği yerine geldi
Kaynak: İHA

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