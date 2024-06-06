Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dev ekran insanların üzerine devrildi
İSTANBUL - Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan devran insanların üzerine devrildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan devran insanların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale diyor.
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