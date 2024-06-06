Genel

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dev ekran insanların üzerine devrildi

İSTANBUL - Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan devran insanların üzerine devrildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan devran insanların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale diyor.